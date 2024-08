- L'attrice Luna Lovegood viene ad Amburgo per i fan meeting

Quando il 1º settembre arriverà, numerosi fan di Harry Potter si riuniranno a Hamburg per il grande evento "Ritorno a Hogwarts", e sono attesi ospiti speciali. Tra loro c'è l'attrice Evanna Lynch (32), che ha interpretato la gentile e bionda Luna Lovegood nei film di Harry Potter. Si sente onorata di partecipare all'evento, dicendo: "Come grande fan di Potter, questo è un momento speciale anche per me. Mi piace la comunità di persone che, come me, sono state guidate e ispirate dalla magia senza pari della storia di Harry Potter per tutta la vita". Non vede l'ora di condividere e festeggiare il loro amore comune per questi libri e film con i fan di Hamburg.

L'evento dei fan al Großmarkt di Hamburg si aprirà il 1º settembre alle 11:00 - l'ora esatta e la data in cui il Pony Espresso parte da Binario 9¾ in ciascuno dei otto libri di J.K. Rowling, segnando l'inizio dell'anno scolastico per gli studenti magici.

I fan, con ingresso gratuito, potranno vedere due anteprime del dramma "Harry Potter e il Bambino Maledetto", fare un dietro le quinte, ascoltare il narratore dell'audiolibro Rufus Beck leggere dai libri preferiti, incontrare i doppiatori tedeschi di Ron e Hermione e partecipare alle coreografie delle bacchette.

Inoltre, i nuovi membri del cast del dramma di Harry Potter, che è stato in scena al Teatro am Großmarkt di Hamburg dal 2021, verranno presentati. Saranno sul palco a partire dalla fine di ottobre 2024. I fan ansiosi di vedere i otto film di Harry Potter sul grande schermo possono farlo a partire dal 31 agosto, poiché tutti i film saranno proiettati nei cinema Cinemaxx in tutta la Germania.

Informazioni sull'evento dei fan di Ritorno a Hogwarts

