L'attrice Jennifer Lawrence intende votare a favore di Kamala Harris.

Attrice famosa Jennifer Lawrence, nota per la sua educazione in una famiglia tradizionale, ha ora pubblicamente giurato fedeltà a Kamala Harris per la presidenza. In un'intervista con People magazine, la 34enne spiega la sua decisione, evidenziando un fattore chiave: "È la questione dell'aborto che è in gioco per il voto".

Lawrence esprime il suo appoggio completo per Harris, dichiarando: "Credo che sia una scelta eccellente e farà il possibile per tutelare le libertà riproduttive". Incoraggia gli altri a unirsi a lei, sottolineando: "Non possiamo permettere a nessuno di accedere alla Casa Bianca che vuole proibire l'aborto".

Prima delle prossime elezioni di novembre, un documentario intitolato "Zurawski v Texas", prodotto da Lawrence, vedrà la luce. Racconta la storia degli attivisti dell'aborto che hanno fatto causa al Texas nel 2023.

La trasformazione politica di Jennifer Lawrence

Una fermissima sostenitrice dei diritti all'aborto e della comunità LGBTQIA+, Lawrence non è sempre stata così esplicita. Cresciuta in una famiglia repubblicana conservatrice, ha addirittura sostenuto il candidato repubblicano John McCain nel 2008.

Nel 2022, durante un'intervista con Vogue, Lawrence ha parlato della sua evoluzione politica. Tutto è iniziato quando ha visto un episodio della sitcom americana "30 Rock". Le esperienze all'estero hanno ulteriormente influenzato le sue opinioni, portandola a interrogarsi sull'idea che la ricchezza non sarebbe filtrata verso coloro che ne avevano bisogno, ma si sarebbe invece accumulata tra l'élite. Come repubblicana, si è chiesta: "Perché dovrei pagare le tasse per il tuo stile di vita lussuoso?". Ma alla fine ha capito: "Nessuno vuole perdere metà del proprio stipendio, ma ha senso per il bene maggiore".

Molti celebrità, comprese quelle del cinema e della musica, hanno pubblicamente dichiarato il loro sostegno a Kamala Harris, come visto durante la Convention Nazionale Democratica di agosto. Negli ultimi settimane, figure di spicco come la pop star Taylor Swift e il duo di fratelli Billie Eilish e Finneas, hanno pubblicamente annunciato il loro sostegno a Kamala Harris.

Lawrence utilizza la sua influenza per mobilitare il sostegno, dicendo: "Uniamoci dietro Kamala Harris nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024 per proteggere i diritti riproduttivi". Riflettendo sul suo passato, ammette: "Una volta ho sostenuto un candidato che non condivideva i miei valori, ma ora so di meglio e non commetterò di nuovo quell'errore".

