L'attrice Hayden Panettiere piange la morte dei suoi fratelli.

Nel febbraio del 2023, purtroppo, Jansen Panettiere ci ha lasciato improvvisamente. Sua sorella Hayden sta avendo difficoltà ad affrontare la sua perdita e recentemente ha condiviso i suoi sentimenti riguardo al primo anno senza di lui in un'intervista con "People" magazine. A 35 anni, Hayden esprime la sua convinzione che il suo dolore non svanirà mai, ma continuerà a crescere.

Sei mesi dopo la morte del fratello, Hayden Panettiere si è aperta in un'intervista commovente con "People" magazine sulla improvvisa scomparsa del suo unico fratello, l'attore Jansen Panettiere. Ha espresso: "Sento sempre questo dolore. Non importa quanti anni passano, non supererò mai questa perdita."

Ha ricordato il suo ruolo protettivo nei suoi confronti: "Era il mio unico fratello e avrei dovuto proteggerlo. La sua morte è stata come perdere una parte di me." Ha ricordato l'esperienza spiacevole di vedere le foto dei paparazzi dal funerale privato di Jansen, che aveva peggiorato la sua agorofobia.

"Un Tapis Roulant Senza Fine"

Pochi giorni dopo la sua morte, era irriconoscibile. La bionda minuto ha spiegato: "Avevo preso molto peso." Questo aumento di peso rapido era un effetto collaterale dello stress e del cortisolo nel suo corpo. "Non sentivo di avere la forza di vestirmi e uscire di casa, ma sapevo che dovevo muovermi e uscire, altrimenti sarei rimasta bloccata." Ha descritto questa fase come "un tapis roulant senza fine".

Con l'aiuto di un personal trainer, ha lavorato sulla sua salute fisica e mentale. "Le lunghe passeggiate erano come una forma di terapia per me." C'è stato un lato positivo che ha scoperto nel suo dolore: "Quando accade qualcosa di così devastante nella tua vita, ti insegna a non stressarti per le cose piccole. Dopo aver vissuto qualcosa di così immenso, così profondo, così catastrofico, non c'è molto altro che possa scuoterti."

