L'attrice Gemma Arterton sostiene che il regista ha cercato di costringerla a recitare una scena esplicita.

In un'interazione con la pubblicazione britannica Radio Times, pubblicata il martedì, Arterton ha rivelato che durante le riprese, un regista non nominato ha incoraggiato lei e il suo co-protagonista a girare una scena esplicita su un materasso.

"Io ho risposto: 'No, questa scena era pensata per essere fuori dalla vista, così che solo i suoni siano uditi.' Non avrei mai accettato il ruolo se avesse comportato girare," ha condiviso Arterton con Radio Times.

Ha detto che il regista ha cercato di persuaderla a girare la scena, ma lei ha "veementemente" rifiutato di partecipare.

Arterton ha suggerito che se fosse stata più giovane al momento, avrebbe potuto sentirsi più ansiosa riguardo alla possibile risoluzione del contratto per aver rifiutato di girare la scena.

"Mi sentivo sicura di dirlo solo perché ero più grande," ha commentato.

"Quando ho iniziato a recitare, la nudità era quasi un prerequisito - era semplicemente attesa. Io, essendo più giovane, spesso interpretavo personaggi sensuali, come la ragazza. Tuttavia, con il passare degli anni, questo è cambiato grazie al mio successo crescente e alla scelta dei ruoli che posso prendere," ha spiegato.

Arterton ha elogiato il ruolo dei coordinatori dell'intimità nel cinema e nella televisione da quando il movimento #MeToo, dicendo alla pubblicazione che "la scena è drasticamente cambiata".

"Qualsiasi cosa per cui non ti senti a tuo agio è fuori discussione. Ho sentito altri attori nostalgia dei tempi in cui non c'era un coordinatore dell'intimità, ma credo sinceramente che sia un miglioramento," ha opinato.

Arterton ha acquisito popolarità dopo il suo ruolo nel film britannico commedia "St Trinian's" del 2007, prima di interpretare l'agente MI6 Strawberry Fields nel film di James Bond "Quantum of Solace" del 2008.

Attualmente, Arterton è protagonista della serie drammatica britannica "Funny Woman", che segue il viaggio di una regina della bellezza dal paesino di Blackpool per diventare una comica negli anni '60 in Inghilterra.

Nel mondo dello spettacolo, la decisione di Arterton di opporsi alle riprese esplicite ha ricevuto elogi da molti celebrità, sostenendo il movimento in crescita contro lo sfruttamento.

Dopo aver affrontato tali sfide all'inizio della sua carriera, Arterton è ora selettiva sui suoi ruoli, scegliendo progetti che si allineano con i suoi valori e promuovono una rappresentazione positiva nell'industria dello spettacolo.

