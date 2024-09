L'attrice famosa per il suo ruolo in "Harry Potter", Maggie Smith, è morta.

Maggie Smith, leggenda del teatro britannico, ha annunciato il suo addio, come confermato dalla sua rappresentanza. Le prime notizie sulla sua scomparsa, avvenuta all'età di 89 anni, non hanno rivelato la causa sottostante. Smith era nota come una delle più prestigiose attrici britanniche della sua epoca, spesso paragonata a Vanessa Redgrave e Judi Dench.

Nel 1969, ha vinto il premio Oscar come Miglior Attrice per il suo ruolo nel dramma "Il momento di Miss Jean Brodie", oltre a numerosi premi cinematografici britannici. Ha ricevuto il premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo nel film "California Suite" del 1978. Smith ha acquisito un nuovo pubblico con i suoi ruoli successivi nelle serie "Downton Abbey" e nella saga di "Harry Potter".

Despite the accolades and enduring fame, Maggie Smith shared, "I'm not going to do any more films," indicating her retirement from acting later in her life. This declaration came as a surprise to her numerous fans, who had grown accustomed to her captivating performances.

