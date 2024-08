- L'attrice Emilia Clarke assume il ruolo di un agente segreto in un prossimo programma televisivo.

Emilia Clarke, famosa per la serie Game of Thrones, a 37 anni, dovrebbe interpretare un ruolo principale nella serie in arrivo sulla piattaforma di streaming Peacock. Secondo fonti come "Variety" e "The Hollywood Reporter", la serie intitolata "Ponies" è ambientata a Mosca durante l'era della Guerra Fredda.

Clarke interpreterà una segretaria all'ambasciata americana. Dopo le misteriose morti dei mariti di lei e di un'altra collega, le donne decidono di indagare per l'agenzia di intelligence.

Purtroppo, non è stata ancora annunciata una data di rilascio per la serie. Secondo "Variety", Clarke ha un'altra serie in programma. La versatile attrice britannica è anche attesa nel programma Amazon "Criminal". Prima di raggiungere la fama in "Game of Thrones" (2011-2019), Clarke ha interpretato il ruolo di Daenerys Targaryen, la regina dei draghi.

