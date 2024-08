- L'attrice di "Star Trek", Patti Yasutake, e' morta.

L'attrice americana Patti Yasutake è venuta a mancare. Era nota per il ruolo di infermiera Alyssa Ogawa nella serie di fantascienza "Star Trek: The Next Generation" (1987-1994). Diversi media statunitensi riportano che l'attrice è morta lunedì a Los Angeles a causa di un cancro, secondo il suo agente di lungo corso. Aveva 70 anni.

Yasutake, che aveva iniziato la sua carriera nel teatro, ha goduto di una carriera televisiva di successo di quattro decenni a partire dalla metà degli anni '80. Ha avuto numerosi cameo in serie come "T.J. Hooker", "Trapper John, M.D.", "Chi è il boss?" e "Pretty Little Liars".

Tuttavia, Yasutake è probabilmente ricordata soprattutto per il ruolo di infermiera Ogawa in 16 episodi di "Star Trek: The Next Generation". Ha anche ripreso il ruolo nei film spin-off "Star Trek: Generations" e "Star Trek: First Contact".

Sul sito startrek.com, l'editor Christine Dinh ha scritto che Ogawa era uno dei due personaggi asiatici che apparivano regolarmente nella serie. "Una rarità in un'epoca in cui c'erano così pochi volti asiatici sugli schermi occidentali che potevo contarli sulle dita di una mano".

La carriera televisiva di Yasutake ha subito un cambiamento significativo con il ruolo in "Star Trek: The Next Generation", dove è diventata nota come infermiera Alyssa Ogawa. Nonostante la sua scomparsa, il suo impatto sulla serie come raro personaggio asiatico con apparizioni regolari rimane evidente.

