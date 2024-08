- "L'attrice di 'King of Queens' ha terminato il matrimonio di due decenni con il marito"

Leah Remini, famosa per il suo ruolo in "The King of Queens," e suo marito Angelo Pagan, noto per il suo canto e la sua recitazione, hanno deciso di separarsi dopo 21 anni di matrimonio. Hanno considerato questa separazione per un po' di tempo, affrontandola ottimisticamente poiché sembra essere la soluzione migliore per entrambi, come hanno condiviso sui loro profili social.

Hanno celebrato la durata del loro matrimonio e i bei ricordi che hanno creato, soprattutto durante l'infanzia della loro figlia. "Per noi, questo matrimonio è stato un vero successo," hanno dichiarato.

Hanno intenzione di continuare a condividere le loro vite, sperando di dimostrare agli altri che separarsi o porre fine alle relazioni non significa fallire. Remini e la sua famiglia hanno una storia di condivisione della loro vita personale e professionale in un reality show.

Leah Remini e la sua lotta contro la Scientology

Il percorso di Remini nell'industria dello spettacolo è iniziato negli anni '80, con ruoli di rilievo in diverse serie TV. Dal 1998 al 2007, ha acquisito fama mondiale nel ruolo di Carrie Heffernan, la segretaria legale nella sitcom di successo "The King of Queens", che ha riscosso popolarità anche in Germania, trasmessa sui canali come RTL II. Ha recitato in commedie come "Old School" e "Maid in Manhattan", condividendo il set con Jennifer Lopez.

Per anni, Remini è stata associata alla Scientology, avendo aderito attraverso sua madre. Tuttavia, nel 2013, ha lasciato pubblicamente l'organizzazione controversa. Successivamente, nella serie documentaristica "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" (2016-2019), ha condiviso le testimonianze di ex membri sulle loro esperienze con la Scientology.

Lo scorso anno, ha presentato una causa contro l'organizzazione, accusandola di molestie, intimidazioni, sorveglianza e diffamazione. Remini ha affermato che la Scientology ha fallito nel suo tentativo di sopprimerla.

Despite their separation, Leah Remini and Angelo Pagan might still collaborate on projects, given their shared background in the entertainment industry, as seen in their work on "The King of Queens."

In an episode of "Leah Remini: Scientology and the Aftermath," she discussed her struggles with Scientology, a theme that resonated with viewers and highlighted her courage to speak out against the organization.

Leggi anche: