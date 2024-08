"L'attrice di 'King of Queens' ha deciso di separarsi dal marito dopo due decenni di matrimonio.

Leah Remini, famosa per il suo ruolo in "King of Queens", e il suo coniuge Angelo Pagan si separano dopo 21 anni di matrimonio, come hanno annunciato su Instagram. "Dopo 28 anni come coppia e 21 anni come marito e moglie, abbiamo scelto di chiedere il divorzio", si legge nella loro dichiarazione. La decisione non è stata facile, ma la affrontano con ottimismo, riconoscendola come la scelta migliore per entrambi.

Riconoscono la difficoltà di affrontare questa nuova fase, ma sono grati per la loro storia condivisa. "Abbiamo molte cose da sistemare mentre ci adattiamo alla nostra nuova realtà - ancora connessi in molti modi, ma separati in altri."

Nella loro dichiarazione, hanno affrontato il motivo della loro separazione. "Siamo stati una coppia unita per tanto tempo. Continuiamo a festeggiare le vacanze insieme, a guardare i nostri programmi preferiti insieme e rimaniamo una famiglia unita. Quindi, la domanda chiave è: perché ora?" Nonostante il loro forte legame, la loro relazione è evoluta in qualcosa di diverso. Hanno cambiato nel tempo, adattandosi a ruoli che non si adattavano più perfettamente a loro.

Invece di piangere la fine del loro matrimonio, Remini e Pagan celebrano la sua durata. "Dal nostro punto di vista, un matrimonio che dura 21 anni e produce bellissimi ricordi, soprattutto nell'allevamento della nostra figlia straordinaria, è un traguardo da festeggiare."

Volevano essere aperti e onesti nella loro dichiarazione, data la loro precedente condivisione pubblica della loro vita coniugale sui social media. "Stiamo intraprendendo questo territorio inesplorato con voi mentre entriamo nella prossima fase delle nostre vite pubblicamente." Hanno accompagnato l'annuncio con una collage che include una foto vecchia e una più recente.

Remini e Pagan si sono conosciuti in un ristorante cubano a Los Angeles nel 1996. Hanno legato il nodo a Las Vegas nel luglio 2003 e la loro figlia Sofia, ora 20 anni, è nata l'anno successivo.both the wedding and the birth of their daughter were documented in their own reality show.

