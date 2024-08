L'attrice Danielle Fishel di "Boy Meets World" rivela la sua diagnosi di cancro al seno.

Sull'ultimo episodio del suo podcast "Pod Meets World", che co-conduce con Will Friedle e Rider Strong, l'ex star di "Boy Meets World" ha rivelato alcune notizie personali. Ha annunciato di essere stata diagnosticata con DCIS, che sta per carcinoma duttale in situ, un tipo di cancro al seno in fase iniziale. Secondo Breastcancer.org, il DCIS è una forma di cancro al seno che si trova nella sua fase più precoce.

Fishel, 43 anni, che ha acquisito fama come Topanga Lawrence nella sitcom degli anni '90, ha dettagliato di essere stata diagnosticata con DCIS a alto grado con micro-invasione. Questo tipo di DCIS aumenta il rischio di sviluppare in futuro un cancro al seno invasivo, e circa il 20-25% dei nuovi casi di cancro al seno diagnosticati negli Stati Uniti sono DCIS.

Tuttavia, Fishel è apparsa ottimista riguardo alla sua diagnosi. Ha condiviso che avrebbe subito un intervento chirurgico per rimuovere il DCIS e che avrebbe anche seguito un trattamento di follow-up. Ha aggiunto che negli ultimi giorni aveva dovuto prendere molte decisioni importanti.

Inizialmente, Fishel aveva pianificato di mantenere la sua diagnosi privata, ma è stata ispirata dalle parole dell'autrice Glennon Doyle, "il posto in cui hai di più da imparare è all'inizio di una storia o nella parte più caotica di una storia". Fishel ha creduto che condividere la sua esperienza potesse aiutare gli altri e ha deciso di rendere pubblica la notizia.

Inoltre, Fishel ha attribuito la sua diagnosi precoce all'aver agito tempestivamente. Ha sottolineato che è stato solo perché ha fissato un appuntamento per la sua mammografia annuale lo stesso giorno in cui ha ricevuto un promemoria sul telefono che è stata in grado di rilevare il cancro nella sua fase più precoce.

Infine, Fishel ha menzionato il fatto di aver rivestito il ruolo di Topanga Lawrence nel reboot "Girl Meets World", andato in onda dal 2014 al 2017. È sposata con il produttore Jensen Karp e ha due figli.

Alla luce della sua diagnosi, Fishel ha deciso di utilizzare la sua piattaforma di intrattenimento per sensibilizzare sulla importanza degli screening regolari del seno. La sua speranza è che condividere la sua esperienza possa incoraggiare gli altri a prendere la loro salute seriamente.

Dopo il suo intervento chirurgico, Fishel ha pianificato di continuare la sua carriera di attrice, con l'obiettivo di promuovere messaggi positivi e incoraggiare la cura di sé attraverso contenuti divertenti.

