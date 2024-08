- "L'attrice conosciuta per il ruolo di 'Baby Girl' si trasforma in un'opera d'arte"

Al debut del suo ultimo film, intitolato "Babygirl", Nicole Kidman (57) ha attirato l'attenzione di tutti durante una serata di venerdì al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. La famosa attrice hollywoodiana ha sfoggiato un abito Schiaparelli Haute Couture, un vero e proprio spettacolo artistico: un corsetto senza maniche, color carne, fatto di materiale dello stesso colore, decorato con tulle sul petto e impreziosito da perle nere. Questo corsetto si trasforma in gonna alla vita stretta di Kidman, dando l'impressione di seguire le sue anche, e scende in onde di perle.

La parte inferiore manteneva un atteggiamento più sobrio con una lunga gonna di velluto nero e tacchi a stiletto neri, lasciando spazio alla parte superiore per rubare la scena. Kidman stessa irradiava un'aura di radiosità nell'insieme: i suoi occhi erano messi in risalto dall'eyeliner e dall'ombretto marrone, i capelli cadevano in onde morbide e naturali, e grandi orecchini facevano capolino da sotto.

"Babygirl": Kidman si avventura in territorio provocatorio

In "Babygirl", Kidman interpreta una potente donna d'affari di New York che intraprende una relazione audace con il suo stagista molto più giovane, interpretato da Harris Dickinson (28). "Penso che questo film parli inevitabilmente di sesso, ma anche di passione, pensieri interni, segreti, matrimonio, verità, potere e consenso", ha condiviso Kidman durante il festival.

Il thriller erotico presenta sfide uniche per l'attrice, come ha riconosciuto lei stessa. Si sente "esposta e vulnerabile" ora che il film è aperto alla valutazione globale. Ha confessato a "Vanity Fair" di non essere certa di avere il coraggio di vedere il film in un ambiente pubblico. Tuttavia, i suoi timori si sono rivelati infondati. Secondo diversi resoconti, compreso quello del "The Hollywood Reporter", Kidman ha ricevuto applausi in piedi per sette minuti per la sua performance alla prima mondiale.

Dopo la sua performance coinvolgente in "Babygirl", le scelte di moda di Nicole Kidman hanno continuato a fare notizia. L'attrice ha sfoggiato un audace abito Schiaparelli Haute Couture, dimostrando la sua sicurezza nel mondo della moda.

Mentre si parla del suo ruolo provocatorio in "Babygirl", il senso della moda di Nicole Kidman aggiunge un altro strato di mistero alla sua immagine pubblica.

