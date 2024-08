- L'attrice americana Gena Rowlands è morta all'età di 94 anni.

L'attrice americana Gena Rowlands, nota per film come "A Woman Under the Influence" e "Gloria", è venuta a mancare. La sua morte è stata confermata dal figlio, il regista Nick Cassavetes, all'agenzia di stampa tedesca attraverso la sua agenzia WME. È deceduta mercoledì a Indian Wells, in California, come riferito dai media americani. Rowlands aveva 94 anni.

Il regista Nick Cassavetes (65) aveva annunciato in giugno che sua madre aveva sofferto di Alzheimer per diversi anni. L'ha scritturata per la commedia romantica "The Notebook" nel 2004, in cui ha interpretato una donna affetta da Alzheimer in una casa di riposo.

Rowlands è apparsa in decine di film nel corso degli anni, molti dei quali diretti dal marito John Cassavetes. Si sono sposati nel 1954 e sono rimasti insieme fino alla sua morte nel 1989, e hanno avuto tre figli che hanno seguito le loro orme nel mondo del cinema.

È stata nominata per un Oscar per i suoi ruoli nei film di successo "A Woman Under the Influence" (1974) e "Gloria" (1980), entrambi diretti da John Cassavetes, ma non ha mai vinto. Nel 2015, l'Accademia del Cinema le ha assegnato un Oscar onorario per il suo contributo alla carriera.

