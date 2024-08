- L'attrazione principale dell'evento di kerwa di sabbia: l'attività di pesca

Ogni anno durante la Sandkerwa di Bamberg, il Fischerstechen sul Regnitz è l'attrazione principale. Qui, le persone si sfidano per evitare di finire in acqua, e domenica pomeriggio una grande folla si è riunita sulla riva del fiume per godersi lo spettacolo, nonostante il tempo nuvoloso ma asciutto.

Questa tradizione risale al 15° secolo. I partecipanti si allineano nelle loro barche e cercano di far cadere gli altri con lunghi pali.

La Sandkerwa è iniziata lo scorso giovedì, come accade di solito per una Kerwa franco-condiana. Anche se tecnicamente non è un festival popolare, la Sandkerwa commemora il giorno della dedicazione della chiesa di Santa Elisabetta nel distretto di Sand. Originariamente, la Sandkerwa è stata introdotta dall'Associazione dei Cittadini del 4° Distretto nel 1951 per celebrare la dedicazione del quartiere. Da allora, il festival si è espanso oltre Bamberg, estendendo le celebrazioni alle strade strette della città vecchia e offrendo uno scorcio del quartiere dei pescatori storici, Klein-Venedig, fino a lunedì.

