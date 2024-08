L'attrazione piacevole della boscaglia

Immergersi nell'inesplorata wilderness per praticare l'arte della sopravvivenza può apportare benefici significativi agli individui, consentendo loro di tuffarsi nell'artigianato primitivo che ricorda l'Età della Pietra. Due autorità, una del campo e l'altra dell'accademia, spiegano perché questo sia il caso.

Fuggire dalle pressioni di un lavoro esigente o dal caos della vita urbana non è esattamente una novità. Inoltre, la pratica di immergersi in natura per rilassarsi è ora comunemente nota come "bagno nella foresta". Inoltre, ci sono state numerose testimonianze di individui che intraprendono viaggi di sopravvivenza, soprattutto da quando programmi televisivi come "Solo" hanno guadagnato popolarità. Tuttavia, l'arte della sopravvivenza comprende molto più di questo.

L'arte della sopravvivenza implica un equilibrio tra opposti: semplicità e un obiettivo chiaro. Non si tratta di lottare per la sopravvivenza, ma piuttosto di armonizzarsi con la natura e creare qualcosa con le proprie mani, utilizzando metodi primitivi. Gli individui che si avventurano nella wilderness attraverso l'arte della sopravvivenza lo fanno con l'obiettivo di sopravvivere utilizzando tecniche antiche, non per necessità, ma come mezzo di rilassamento.

Cos'è l'arte della sopravvivenza?

Il termine "arte della sopravvivenza" deriva dalle parole "bush" (wilderness) e "craft" (manufatto). Anche se ci sono infatti somiglianze con "sopravvivenza", afferma l'esperto di arte della sopravvivenza Sepp Fischer a ntv.de, la chiave distinzione sta nei loro scopi. A differenza della sopravvivenza, l'arte della sopravvivenza non è incentrata sulla lotta per la sopravvivenza, ma piuttosto su un impegno volontario a vivere "fuori dai sentieri battuti". Le tecniche coinvolte possono essere suddivise in tre aree: metodi dell'Età della Pietra, conoscenze di spedizione e campeggio. Mescolando la saggezza antica con la tecnologia moderna, gli appassionati di arte della sopravvivenza possono improvvisare qualsiasi attrezzatura necessaria, spiega Fischer. Nella sua guida alle avventure boschive, insegna tecniche per:

Costruire un riparo

Raccolta e purificazione dell'acqua

Creare il fuoco

Identificare piante e animali commestibili

Segnalare aiuto

Navigare utilizzando punti di riferimento naturali

Fabbricare contenitori e attrezzi

Imparare è facile come portare un coltello tascabile, dice Fischer. "Se qualcuno è interessato, è il benvenuto."

Cosa serve per l'arte della sopravvivenza?

Mentre l'attrattiva di avventurarsi nella wilderness con attrezzature minime può essere allettante, Fischer mette in guardia contro questo per i principianti. Egli suggerisce: "O conosco quello che faccio, o ne pagherò le conseguenze". Nei suoi corsi di arte della sopravvivenza in Baviera, insegna abilità manuali antiche come il lavoro del legno e tecniche antiche di accensione del fuoco in un ambiente rilassato. Per questo, consiglia ai principianti di portare almeno un sacco a pelo e un "telo". Questo foglio impermeabile offre protezione dalla pioggia, dal sole o dal vento all'aperto. Fischer stesso è ben preparato, con l'obiettivo di godersi il tempo in natura il più possibile senza stress. "Se non porto nulla, sono solo sciocco", dice a coloro che criticano la sua preparazione.

Un coltello, un sacco a pelo e un telo sono sufficienti per far partire i principianti, secondo Fischer. Egli considera anche una corda essenziale. Può essere utilizzata per fissare il telo o per appenderlo durante il trasporto. Anche un ramo spezzato può essere immobilizzato con essa - abilità che gli aspiranti appassionati di arte della sopravvivenza possono imparare nei suoi corsi di primo soccorso in wilderness.

Priorità nell'arte della sopravvivenza - cosa è più importante?

Una volta che hai raccolto la tua attrezzatura e hai trovato un luogo adatto, la domanda è: su cosa dovresti concentrarti per primo nella wilderness? Non è l'acqua potabile, dice Fischer. "Nel frattempo, potresti essere colpito da una tempesta o dal freddo". Prima devi trovare un posto adatto per il tuo campo. Come Fischer spiega nel suo "Libro dell'arte della sopravvivenza boschiva", la sequenza corretta nell'arte della sopravvivenza, come nella sopravvivenza, è:

Campo Fuoco Acqua Cibo

E qui, ci sono infatti somiglianze con il campeggio, come Fischer sottolinea: "Monti la tenda, poi accendi il fornello a gas, prepari qualche salsiccia".

Perché l'arte della sopravvivenza è così rigenerante

Il viaggio di Fischer nell'arte della sopravvivenza è iniziato dopo un periodo di stress eccessivo. "Un lavoro estremamente esigente", ricorda Fischer, lo ha portato al limite. In quel momento, non aveva passato del tempo in natura per nove anni. "Affamato di natura", come si descrive. Dopo aver concoctato la sua prima tisana di aghi di abete, scopre il potere rigenerante della natura. Diventa sempre più connesso con la vita "dentro", "da" e "in" natura. Negli ultimi dieci anni, ha guadagnato il suo sostentamento esclusivamente dai suoi corsi all'aperto.

Perché l'arte della sopravvivenza è così rigenerante? "Sei sufficientemente occupato a trovare un posto caldo per dormire", dice Fischer. E il lavoro manuale nel momento presente distrae dall'elaborazione di pensieri negativi. Inoltre, prendersi cura di sé nella wilderness rafforza la fiducia in se stessi nel tempo.

L'impatto del bosco su vari livelli

La professoressa Daniela Haluza discute gli effetti del bosco su di noi con ntv.de. È un medico ambientale e un esperto di igiene pubblica al Centro di Igiene Pubblica dell'Università Medica di Vienna. Il suo dipartimento di igiene ambientale e medicina ambientale ha dimostrato che trascorrere del tempo nel bosco ha "effetti profondamente positivi sul benessere umano". Gli studi hanno anche dimostrato un effetto antistress: i partecipanti hanno mostrato livelli significativamente più bassi di cortisolo (cortisolo = "ormone dello stress") dopo aver trascorso del tempo nel bosco. Una diminuzione della frequenza cardiaca e una pressione sanguigna stabile sono state anche osservate, indicando un effetto generale di rilassamento della natura.

Nel bosco, il verde ci appare calmante e rigenerante. Non si tratta solo di una impressione soggettiva. "Questo colore ha un effetto calmante provato sul sistema nervoso e può aiutare a ridurre i livelli di stress," afferma Haluza. Se è presente anche l'acqua - e quindi il colore blu - l'effetto è ancora più rinvigorente, secondo Haluza. L'acqua simboleggia la vita, portando un significato evoluzionistico speciale.

Oltre ai colori, i suggerimenti auditivi come il fruscio delle foglie, il gorgoglio di un ruscello o il cinguettio degli uccelli, contribuiscono al rilassamento. Infine, gli odori giocano un ruolo nel restauro del bosco: la ricerca dimostra che l'aroma del terreno, del muschio e degli alberi coniferi ha un impatto rilassante e stimola il sistema nervoso parasimpatico, associato al rilassamento e alla guarigione.

Fischer è convinto che il bosco, in particolare l'arte di sopravvivenza, sia rigenerante per lo stress. Quando i suoi partecipanti esprimono stanchezza alla sera e non ricordano le loro attività, riflette: "L'arte di sopravvivenza sarebbe l'antidoto ideale per il burnout." Spesso, non c'è ricezione del cellulare durante i suoi tour, che i partecipanti apprezzano. Subito, diventano più rilassati. Come afferma Fischer, è impossibile correre stressati mentre si pratica l'arte di sopravvivenza.

La soddisfazione del lavoro manuale - Perché è così rinvigorente?

Non è solo il verde, la serenità che migliora lo stato mentale delle persone stressate. Come spiega Haluza, le attività manuali "hanno dimostrato scientificamente di avere un impatto psicologico positivo". In particolare, la creazione di oggetti (ma anche il giardinaggio) si è rivelata notevole. La mindfulness e l'impegno completo nel momento presente contribuiscono a questo. "Questo stato, noto come 'flow', è caratterizzato dall'assorbimento totale nel compito e porta a un aumento della soddisfazione e alla riduzione dello stress," spiega Haluza. Tali attività "tattili" forniscono un legame calmante con le nostre origini e ci radiccano. Inoltre, instillano un senso di realizzazione.

Coloro che vogliono iniziare non devono tuffarsi a capofitto. Il pernottamento e l'accensione del fuoco sono permessi solo in luoghi designati. Tuttavia, come suggerisce Fischer, "Mi basta un albero per iniziare. Potrei praticare l'arte di sopravvivenza su un'isola trafficata." E sembra che ci siano molti tesori inesplorati che ci aspettano - in pace e tranquillità.

Dopo essersi immersi nell'ambiente sereno del bosco, gli effetti rilassanti della natura possono essere amplificati attraverso la pratica di artigianato, come la creazione di un rifugio o la fabbricazione di uno strumento.

Gli effetti rinvigorenti dell'arte di sopravvivenza, inclusa la forestoterapia, derivano dall'attrattiva dei metodi antichi e dalla soddisfazione derivante dal lavoro manuale, che connette le persone alle loro radici e instilla un senso di realizzazione.

