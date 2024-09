- L'attore veterano James Darren e' morto.

James Darren (Nato 1936-Morto 2024) a 88 anni:

Secondo un comunicato sul suo sito ufficiale, James Darren, l'attore, è morto serenamente nel sonno al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles il 2 settembre, lunedì. Secondo il figlio Jim Moret, Darren avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di sostituzione della valvola aortica, ma è stato giudicato troppo debole per l'operazione. Come ha dichiarato Moret, "Sempre pensato che ce l'avrebbe fatta, era così figo."

Nato James Ercolani a Philadelphia nel 1936, Darren era figlio di un immigrato italiano. Ha abbandonato la scuola a 16 anni con il sogno di diventare un attore, fino a quando non è stato scoperto da un talent scout. Ha affinato le sue abilità recitative con Stella Adler a New York prima di firmare con Columbia Pictures e fare il suo debutto cinematografico in "Man with a Gun" nel 1956.

Triomphe dans "April Love"

Il suo ruolo di rottura è arrivato nel 1959 con il film commedia "April Love". In questo film, ha interpretato l'interesse amoroso del personaggio di Sandra Dee, un surfista chiamato "Moondoggie". Questo film è stato un grande successo, contribuendo a promuovere la cultura del surf in California e le star del film. Oltre alla recitazione, Darren ha anche intrapreso una carriera musicale, pubblicando successi come "Goodbye Cruel World", che ha raggiunto la posizione #3 nella classifica Billboard Hot 100 nel 1961.

Darren ha continuato il suo ruolo nei sequel "April in Hawaii" (1961) e "April in Rome" (1963). Anche se l'attrice principale variava in ogni film, Darren ha ammesso il suo obbligo contrattuale, dicendo: "Mi avevano sotto contratto... Ma con queste bellissime giovani donne, era la miglior prigione in cui potessi essere".

Lotte con la fama

Mentre la sua fama cresceva, Darren trovava che il suo divertimento diminuiva. Ha descritto un incidente a San Francisco in cui la sua intensa popolarità ha portato a una folla così grande che è stata trascinata fuori dallo studio e le sue ciocche di capelli sono state strappate come souvenir. "Sono stato terrorizzato. Ero terrorizzato perché faceva male", ha confessato Darren.

Spettacoli televisivi e debutto alla regia

Negli anni '70, Darren è apparso in varie serie televisive come "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" e "The Love Boat". Dal 1983 al 1986, ha recitato nella serie poliziesca "T.J. Hooker" insieme a William Shatner e Heather Locklear. Jenkins ha anche diretto un episodio di "T.J. Hooker" prima di passare a dirigere episodi di popolari serie come "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210".

Darren ha sposato la sua fidanzata del liceo Gloria Terlitsky nel 1955 e hanno avuto un figlio chiamato Jim nel 1956 prima di divorziare nel 1958. Jim è stato in seguito adottato dal terzo marito di Terlitsky e ha assunto il cognome Moret. Darren ha poi sposato Miss Danimarca, Evy Norlund, nel 1960 e ha avuto figli Christian e Anthony.

Dopo aver raggiunto il successo nelle carriere di recitazione e musica, Darren ha continuato a lavorare nella produzione televisiva, dirigendo episodi di popolari serie come "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210". Anche nella parte finale della sua carriera, l'influenza di Darren nell'industria della produzione televisiva era evidente.

Riflettendo sulla sua vita, il figlio di Darren, Jim Moret, ha condiviso i suoi pensieri sulla forza e sulla resilienza del padre, dicendo: "Mio padre non era solo un attore e un cantante, ma un pioniere della produzione televisiva che ha lasciato un impatto duraturo sull'industria".

Leggi anche: