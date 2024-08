- L'attore molto conosciuto, Hunter Schaefer, è protagonista del thriller agghiacciante intitolato "Cuckoo".

Questo film diretto da Tilman Singer di Lipsia, con la star emergente Hunter Schafer, immerge gli spettatori nel caos con un'esperienza uditiva intensa. Il film horror "Cuckoo" crea un'ambientazione soffocante esclusivamente attraverso la sua colonna sonora.

A 25 anni, Schafer ha ottenuto il riconoscimento grazie alla serie di successo "Euphoria" e recentemente ha partecipato alla produzione più recente di Giorgos Lanthimos ("La gentilezza degli sconosciuti"). In "Cuckoo", interpreta la 17enne Gretchen.

Dopo la morte della madre, Gretchen si trasferisce con il padre Luis (Marton Csokas), la sua nuova moglie Beth (Jessica Henwick) e la loro figlia (Mila Lieu) in un resort alpino in Baviera. Tuttavia, Gretchen è ansiosa di andarsene il prima possibile.

Presto, il resort si trasforma in un ambiente simile a una prigione, invece che un luogo di vacanza tranquillo. Incidenti inquietanti si verificano nella zona, sconvolgendo sia i personaggi che gli spettatori con grida spettrali. Gli eventi sembrano ripetersi, mantenendo una costante sensazione di inquietudine.

Schafer amplifica magistralmente l'ansia del film. Il "Cuckoo" di Singer prospera sull'enigma di ciò che si nasconde tra le ombre della foresta.

