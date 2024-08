"L'attore Michael Madsen, famoso per il suo ruolo in "Uccidi Bill", momentaneamente arrestato dalle autorità

Michael Madsen, un noto attore americano, si è trovato nuovamente nei guai, questa volta in California. Le autorità locali sono state chiamate a Malibu a causa di una disputa domestica tra l'attore e sua moglie, come riportato da un documento della polizia ottenuto da "Entertainment Weekly". La moglie di Madsen ha dichiarato che lui l'ha fisicamente espulsa dalla loro casa congiunta e le ha negato l'ingresso. Di conseguenza, Madsen è stato arrestato.

Stando a quanto dichiarato dal rappresentante di Madsen, una discussione è avvenuta tra l'attore e sua moglie, DeAnna Madsen, il lunedì (ora locale), come riportato da "Variety". Si sperava che la situazione potesse essere risolta pacificamente tra le due parti. Dopo aver pagato una cauzione di $20,000 (circa €18,000), Madsen è stato rilasciato. La coppia è sposata dal 1996.

L'attore, noto per i suoi ruoli minacciosi, ha ottenuto il successo grazie alle sue collaborazioni con il regista Quentin Tarantino. Il suo curriculum include ruoli nei film di Tarantino come "Pulp Fiction", "Kill Bill", "The Hateful Eight" e "Once Upon a Time in Hollywood". Ha anche recitato in "Thelma & Louise", "Wyatt Earp", "Die Hard 2" e "James Bond: 007 - Il mondo non basta".

