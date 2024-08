- L'attore Marc Hosemann è stato premiato con il Premio Commedia

L'attore Marc Hosemann (54) ha ricevuto il premio Ernst Lubitsch dal gruppo della critica cinematografica. Il premio, intitolato al regista Ernst Lubitsch (1892-1947), celebra la migliore interpretazione comica in un film in lingua tedesca e è stato consegnato a Hosemann durante una cerimonia in un hotel di Berlino domenica.

Hosemann è stato premiato "per la sua interpretazione di Death, personificato, in 'Sophia, Death and I', che ha saputo unire risate e tristezza", hanno dichiarato gli organizzatori. Hosemann aveva già dimostrato il suo talento comico nel film dello scorso anno "A Celebration for Life". "È raro trovare un spettatore che non abbia visto Marc Hosemann a causa della sua versatilità", ha aggiunto la dichiarazione.

Ricevendo il premio, Hosemann ha dichiarato: "Film come 'The Oyster Princess' e 'To Be or Not to Be' di Lubitsch hanno avuto un grande impatto su di me e continuano ad essere i miei modelli. Vorrei che Ernst Lubitsch fosse ancora tra noi oggi. Ricevere questo premio è un grande onore e piacere".

Hosemann ha recitato in produzioni come "4 Blocks" e "Babylon Berlin". Attualmente interpreta il ruolo del direttore del negozio nella serie comica "Die Discounter". Ha anche fatto parte dell'ensemble del Berliner Volksbühne per anni.

Il gruppo della critica cinematografica ha inoltre assegnato un premio speciale al regista Radek Wegrzyn per il suo documentario "Miss Holocaust Survivor". Il film segue un concorso di bellezza insolito a Haifa, in Israele, con sopravvissute all'Olocausto. Il lavoro di Wegrzyn è stato descritto come commovente.

