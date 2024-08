- L'attore Kida Khodr Ramadan ha accettato la seconda condanna

In una maglietta e pantaloni casual, l'attore Kida Khodr Ramadan viene scortato dai funzionari del tribunale dal carcere alla storica aula 500 del tribunale penale di Berlino. Tuttavia, inaspettatamente, la "star di 4 Blocks" rinuncia a un processo: prima dell'inizio del secondo giorno dell'udienza d'appello presso il tribunale regionale, il 47enne ritira il suo appello. Ciò rende definitiva la condanna a dieci mesi di carcere senza condizionale per guida senza patente in quattro casi.

In modo simile, il pubblico ministero di Berlino rinuncia anche all'appello contro la sentenza del tribunale locale di Tiergarten del febbraio 2024, come ha dichiarato una portavoce del tribunale. Si è trattato di una decisione "nell'interesse di tutte le parti", ha detto brevemente l'avvocato di Ramadan, Kai Walden, prima di affrettarsi a superare le numerose telecamere e microfoni dei giornalisti.

Ramadan è in carcere dal lunedì

Il suo cliente ha iniziato a scontare una diversa pena detentiva di dieci mesi dal lunedì. Si tratta di una sentenza del febbraio 2022, relativa a 33 casi in cui Ramadan è stato colto alla guida senza patente. Inizialmente, la pena era stata sospesa con la libertà condizionale, ma è stata revocata perché una multa di 20.000 euro non è stata pagata integralmente entro il termine previsto. Secondo il suo avvocato di Amburgo, che rappresenta Ramadan solo da pochi mesi, ciò è stato dovuto a un "errore formale".

Quando il divo del piccolo schermo ha ricevuto un mandato di comparizione per iniziare a scontare la sua pena all'inizio di quest'anno, ha resistito con vari mezzi. Il suo avvocato ha cercato di impedire la pena detentiva, tra le altre cose, presentando una domanda di clemenza. Senza successo. Lunedì, l'attore si è presentato in carcere come ordinato dalla procura.

Attualmente sta scontando la pena nel carcere aperto di Hakenfelde a Berlino-Spandau. Ciò consente a Ramadan maggiore libertà di quanto ne avrebbe in un carcere chiuso. Se le condizioni lo consentono, il 47enne potrebbe potenzialmente andare al lavoro e tornare in prigione la sera.

Nessuna possibilità di sospensione della pena

Oltre alla pena detentiva che Ramadan sta attualmente scontando, sono stati aggiunti altri dieci mesi con la sentenza definitiva. Secondo la portavoce del tribunale, le pene non possono essere combinate in una singola pena complessiva.

Nonostante la condanna del 2022, l'attore è stato nuovamente coinvolto in infrazioni stradali nel 2023. Pertanto, il tribunale locale di Tiergarten non ha visto alcuna possibilità di sospensione della pena e ha condannato l'uomo di famiglia a una pena detentiva di dieci mesi questa volta. Inoltre, è stata imposta una sospensione della patente di guida di un anno.

Conosciuto per "4 Blocks"

Ramadan ha interpretato il leader di una criminale clan arabo a Berlino-Neukölln in "4 Blocks", che doveva fare i conti con omicidi, violenza, affari di droga, altri gangster e i detective dell'LKA. La serie premiata è stata il suo

