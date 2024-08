- L'attore Johnny Wactor è accusato di aver ucciso qualcuno.

Attori come Johnny Wactor della serie "General Hospital" hanno incontrato una fine tragica a Los Angeles. Due 18enni sono attualmente in custodia, accusati di omicidio e tentato furto. In una dichiarazione, George Gascón, procuratore distrettuale di Los Angeles, ha espresso le sue condoglianze, affermando: "La vita di Johnny Wactor è stata inutilemente stroncata mentre stava semplicemente camminando verso la sua auto parcheggiata nel centro di LA".

Stando ai resoconti, l'incidente è avvenuto dopo il turno di lavoro di Wactor in un bar. Dopo aver trovato tre individui che manomettevano il suo veicolo, l'attore ha cercato di intervenire. I sospetti, apparentemente, volevano rubare il convertitore catalitico del suo veicolo. Uno di loro ha poi sparato, causando la morte di Wactor. Questi è stato successivamente dichiarato morto in ospedale.

Di recente, la polizia ha arrestato quattro individui. Il principale sospetto e il suo complice potrebbero rischiare la prigione a vita se riconosciuti colpevoli. Altri due individui sono accusati di tentato furto e complicità, oltre ad altri reati. Sotto la legge degli Stati Uniti, omicidio e omicidio colposo spesso si sovrappongono nel concetto.

Stando ai resoconti del Los Angeles Times, i furti di convertitori catalitici hanno registrato un notevole aumento durante la pandemia di COVID-19. Questi dispositivi, ricchi di metalli preziosi come platino, palladio e rodio, sono stati i principali obiettivi.

Wactor ha interpretato Brando Corbin in circa 200 episodi della celebre soap opera "General Hospital" tra il 2020 e il 2022. Nato in California, Wactor ha anche recitato in serie come "Westworld", "Criminal Minds" e "Station 19".**

