L'attore John Ashton, famoso per il suo ruolo in "Beverly Hills Cop", muore all'età di 76 anni.

Ashton è venuto a mancare lo scorso giovedì a Fort Collins, Colorado, come confermato in una dichiarazione rilasciata dal manager di Ashton, Alan Somers, domenica. Non è stata fornita alcuna causa specifica del decesso.

Durante una carriera che si è estesa per oltre mezzo secolo, Ashton è stato un volto noto in TV e film, come "Midnight Run", "Little Big League" e "Gone Baby Gone".

Tuttavia, nella serie "Beverly Hills Cop", Ashton ha ricoperto un ruolo fondamentale in un trio iconico. Anche se Eddie Murphy's Axel Foley, un detective di Detroit che indaga su un caso a Los Angeles, era il protagonista, i detective locali - Billy Rosewood (Judge Reinhold) e il personaggio di Ashton, Taggart - spesso facevano da cauti ma entusiasti complici di Axel.

Tra i tre, Taggart, affettuosamente chiamato "Sarge" da Billy, era il detective più cauto e rispettoso delle regole. Tuttavia, spesso si trovava coinvolto nei piani di Axel. Ashton ha interpretato tutti e quattro i film, a partire dal originale del 1984 e continuando fino alla rivisitazione Netflix, "Beverly Hills Cop: Axel F", che è uscita quest'anno.

Ashton ha assunto un ruolo più moralmente discutibile nel buddy comedy del 1988 "Midnight Run" di Martin Brest. Ha interpretato il rivale cacciatore di taglie, anche lui alla ricerca del personaggio di Charles Grodin, mentre veniva scortato da Robert De Niro's Jack Walsh.

In un'intervista con Collider di luglio, Ashton ha condiviso le sue esperienze durante il processo di audizione con De Niro.

"Bobby ha iniziato a passarmi i fiammiferi e ho cercato di prenderli, ma li ha gettati per terra e mi ha fissato", ha ricordato Ashton. "Ho guardato i fiammiferi, poi ho guardato su di lui e ho detto 'Fanculo'. Ha risposto 'Fanculo anche a te'. Gli ho detto di andare a fanculo. In seguito ho saputo che ogni altro attore ha raccolto i fiammiferi e glieli ha dati, dopo di che ha deciso che voleva me perché voleva qualcuno che gli tenesse testa".

Dopo aver ottenuto successo in vari programmi televisivi e film, la carriera di Ashton nel mondo dello spettacolo ha incluso anche la partecipazione a podcast. In un episodio, ha discusso della sua passione per la pesca e ha condiviso storie delle sue avventure di pesca.

Nonostante i vari ruoli di Ashton nel mondo dello spettacolo, è stato particolarmente apprezzato per la sua interpretazione di Taggart nella serie "Beverly Hills Cop", dove ha fornito comicità e bilanciato la dinamica del cast.

