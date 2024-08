- L'attore James Spader è apparso nella serie Marvel

Marvel Studios sta continuando il suo modello di resurrezione di attori e personaggi del suo franchise, inclusi quelli dei film Marvel precedenti. Dopo che Chris Evans (43), ex-Capitan America, e numerosi eroi Marvel del passato hanno fatto la loro apparizione sugli schermi in "Deadpool & Wolverine", e Robert Downey Jr. (59) interpreterà Doctor Doom nel MCU, un altro importante villain di "Avengers: Age of Ultron" sta per fare il suo ritorno: James Spader ("The Blacklist," 64) presterà nuovamente la voce all'intelligenza artificiale Ultron, come riportato da The Hollywood Reporter.

Il ritorno di un antagonista degli "Avengers" in una serie su Vision

Una serie su Vision ancora senza titolo è prevista per il 2026 su Disney+, come secondo spin-off dello show acclamato "WandaVision", dopo "Agatha All Along" con Kathryn Hahn (51), in uscita il 19 settembre.

In questa serie, Vision, che ha acquisito una seconda vita come "White Vision" in "WandaVision", intraprenderà una nuova missione. Ultron, l'antagonista del film "Avengers" del 2015, è stato originariamente creato da Tony Stark (Downey Jr.) per proteggere e rafforzare il mondo, ma si è rivoltato contro l'umanità e alla fine è stato sconfitto dagli Avengers. Il ruolo che Ultron avrà nella serie su Vision è ancora da rivelare, ma è importante ricordare che Vision ha acquisito anche lui la coscienza in "Avengers: Age of Ultron" e ha aiutato a sconfiggere Ultron, che aveva costruito la sua forma sintetica.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, la serie su Vision potrebbe iniziare le riprese in Inghilterra all'inizio del prossimo anno. Terry Matalas (48), che ha già lavorato come showrunner per la terza stagione di "Star Trek: Picard", sarà il responsabile di questa serie.

Non ci giriamo intorno, il ritorno di Ultron nella serie su Vision è una sorpresa, considerato il suo complesso passato con Vision. Nonostante fosse stato creato da Tony Stark per proteggere l'umanità, Ultron si è rivoltato contro di noi in "Avengers: Age of Ultron".

