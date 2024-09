- L'attore esprime il suo dolore per la compagnia di una vita

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa del sceneggiatore e produttore Eric Gilliland, avvenuta lo scorso 1º settembre all'età di 62 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro. Era principalmente noto per il suo contributo alla serie televisiva "Roseanne" dal 1992 al 1996, durante la quale ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. In seguito, ha lavorato come produttore consulente per serie come "That '70s Show", "The Conners" e "My Boys". Tra coloro che hanno espresso le loro condoglianze c'è l'attore Ryan Reynolds (47), amico stretto di Gilliland da 27 anni, che ha reso omaggio a lui sulla sua pagina Instagram.

"Era fantastico, veramente fantastico"

Reynolds ha scritto: "È sconvolgente che se ne sia andato. Era fantastico, veramente fantastico. Aveva un cuore fantastico e un senso dell'umorismo fantastico. Non è mai uscita una parola crudele o offensiva dalla sua bocca". Peccato, ha aggiunto Reynolds, che più persone non abbiano avuto la possibilità di conoscere Gilliland.

La loro amicizia è iniziata quando si sono incontrati per la prima volta quasi tre decenni fa. "Era il mio primo grande incontro quando stavo appena iniziando la mia carriera", ha ricordato Reynolds. "Aveva appena finito di lavorare a 'Roseanne' e aveva un lussuoso ufficio in bungalow sul lotto della Fox a LA. Ero così nervoso per incontrarlo". Ma a suo sollievo, Gilliland non era quello che si aspettava da un successo scrittore di commedia. "Era così accogliente e alla mano", ha detto Reynolds, sentendosi come se fossero stati amici per anni.

Eric Gilliland ha influenzato la carriera di Ryan Reynolds

"Io e Eric abbiamo viaggiato per il mondo", ha continuato Reynolds. "Mi ha fatto conoscere il Vaudeville e Jack Benny e mi ha accolto nella sua cerchia di straordinari scrittori e artisti. Era il mio mentore". Eric Gilliland ha giocato un ruolo significativo nell'aiutare Reynolds a "crescere e trovare la sua voce". Reynolds ha concluso il suo tributo con un altro aneddoto memorabile: "Dopo il nostro primo incontro, gli ho detto che avevo vomitato nel cespuglio di rose fuori dal suo ufficio. Sembra che gli sia piaciuta quella storia. Il cespuglio di rose non ce l'ha fatta, ma Eric sì per altri 27 anni".

Ryan Reynolds ha condiviso i suoi bei ricordi di Eric Gilliland, dicendo: "Era il mio mentore e ha giocato un ruolo significativo nell'aiutarmi a crescere e trovare la mia voce nell'industria". Durante la loro amicizia che dura da oltre vent'anni, Reynolds ha aggiunto: "Io e Eric abbiamo viaggiato per il mondo e mi ha fatto conoscere il Vaudeville e Jack Benny, accogliendomi nella sua cerchia di scrittori e artisti talentuosi".

Leggi anche: