- L'attore è costretto a sbarazzarsi del suo furgone.

Nuovi ostacoli nella vita di Armie Hammer: l'attore ha condiviso un aggiornamento sincero, un giorno prima del suo 38º compleanno, riguardo alle sue attuali difficoltà finanziarie. In un post su Instagram, Hammer ha rivelato di aver dovuto separarsi dal suo amato pick-up a causa della sua incapacità di permettersi la benzina.

Armie Hammer è fallito?

Nel video, l'attore di "Chiamami col tuo nome" ha rivelato di aver trascorso alcune settimane a Los Angeles, dopo la sua permanenza alle Isole Cayman. Da quando sono emerse le varie accuse contro di lui all'inizio del 2021 - comprese le fantasie di cannibalismo e di comportamento sessuale inappropriato - è stato lontano dal mondo di Hollywood.

Sembra che queste circostanze abbiano influito sulla sua situazione finanziaria. "Da quando sono tornato a L.A., ho speso circa 400-500 dollari a settimana per la benzina e non riesco a far quadrare i conti. Non me lo posso più permettere", ha ammesso Hammer. Ha acquistato il pick-up come regalo di Natale per sé stesso nel 2017 e ha condiviso con esso molti ricordi, tra cui escursioni in campeggio e viaggi in auto attraverso il paese.

Ora è il momento di un veicolo più economico: "È compatto. È un'auto elettrica. Stimiamo di spendere circa 10 dollari al mese per la benzina", ha condiviso Hammer. Rimane ottimista: "Domani è il mio compleanno. Il 28 agosto entrerò nella mia nuova auto, nel mio nuovo appartamento e inizierò un nuovo capitolo a Los Angeles".

Accuse controversie contro Armie Hammer

Nel 2021, Armie Hammer è stato coinvolto in diverse accuse scandalose. Le donne hanno dichiarato di aver ricevuto messaggi da Hammer che descrivevano fantasie sessuali violente e cannibalismo. A causa dello scandalo, la sua agenzia lo ha lasciato e la sua reputazione a Hollywood ne ha sofferto.

Nel giugno del 2024, è tornato sulla scena pubblica per la prima volta in anni per discutere la questione nel podcast "Painful Lessons". In luglio, Piers Morgan (59) ha pubblicato un'intervista con Hammer, durante la quale ha affrontato le accuse e ha discusso della sua situazione finanziaria.

