L'attore di Saturday Night Live Kenan Thompson critica il Progetto 2025, interagisce con potenziali persone colpite durante l'evento del DNC.

Jacob si avvicinò al palcoscenico trascinando un ingombrante tomo di scena che sembrava essere l'intransigente Iniziativa 2025, un voluminoso compendio di 920 pagine.

"Avete mai incontrato un documento che potrebbe estinguere un piccolo animaletto e la democrazia contemporaneamente? Eccolo qui," dichiarò Jacob, suscitando risate dal pubblico. Inoltre, paragonò il documento alle "condizioni d'uso di un secondo mandato di Trump."

Successivamente, Jacob interagì con gli americani via video che potevano essere potenzialmente influenzati dalle politiche proposte dell'Iniziativa 2025, orchestrate dal think tank Heritage Foundation e sviluppate in modo sostanziale da individui che hanno servito nell'amministrazione di Trump.

Dopo alcuni problemi tecnici, Jacob comunicò via video con una donna di nome Becky, che disse di essere sposata da "circa 8 anni".

Jacob disse di avere alcune "non buone notizie" per Becky, riferendosi a una sezione dell'Iniziativa 2025 che "advoca per l'abolizione delle protezioni per gli individui LGBTQ+". Aggiunse che tale politica ci riporterebbe "ai tempi preistorici".

Successivamente, Jacob parlò con un individuo di nome Nirvana, che gestisce il suo diabete con l'insulina. Nirvana lodò il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris per aver ridotto il costo dell'insulina a soli $35 al mese.

"Impressionante," disse Jacob, ma poi ne sottolineò anche i lati negativi, citando un'altra parte dell'Iniziativa 2025 che propone che milioni di persone paghino di più per farmaci come l'insulina.

Poi arrivò Anita, che è un'ostetrica e ginecologa che "aiuta a far nascere i bambini e pratica la chirurgia".

"Oh no," esclamò Jacob. "Alla pagina 459, l'Iniziativa 2025 riporta in vita una legge del 1800 chiamata Atto Comstock per proibire l'aborto in tutto il paese e imprigionare i fornitori di assistenza sanitaria."

"È terribile," rispose Anita.

Infine, Jacob parlò con un "orgoglioso funzionario pubblico" che lavora per il Dipartimento dell'Istruzione.

"Beh, purtroppo per te, alla pagina 78, l'Iniziativa 2025 chiede al presidente Trump di espellere tutti i non fedeli alla 'Maga' dal servizio civile," disse Jacob. Inoltre, fece riferimento a un'altra sezione del documento che "proposta l'eliminazione completa del Dipartimento dell'Istruzione".

Jacob concluse la sua presentazione ricordando agli spettatori che "tutto ciò che abbiamo discusso è realmente in arrivo" e "è contenuto in questo libro".

"Soprattutto, potete impedire che questo accada mai eleggendo Kamala Harris come prossima presidente degli Stati Uniti."

L'ex presidente Donald Trump ha costantemente cercato di dissociarsi dall'Iniziativa 2025. In un post sulla sua piattaforma social, Trump ha affermato: "Non conosco l'Iniziativa 2025".

Altre figure notevoli sul palco del DNC mercoledì sera includevano Stevie Wonder, che ha eseguito "Higher Ground", e la conduttrice della serata Mindy Kaling.

CNN’s MJ Lee ha contribuito a questo report.

Leggi anche: