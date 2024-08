- L'attore Depardieu è sottoposto a un procedimento giudiziario per presunta aggressione sessuale.

Attore Gérard Depardieu, famoso per film come "Cyrano de Bergerac" e "Asterix e Obelix", è attualmente sotto esame per eventuali accuse di aggressione sessuale, secondo quanto riferito dall'Agenzia di stampa tedesca. La procura di Parigi ha avviato queste accuse e ora spetta a un giudice decidere se ci sarà effettivamente un processo per il 75enne.

Le accuse provengono dall'attrice Charlotte Arnould, che sostiene che Depardieu l'abbia aggredita sessualmente nel suo appartamento nel 2018. Arnould aveva solo 22 anni all'epoca. Il caso è stato sotto indagine dal 2020. Depardieu, d'altra parte, ha energicamente negato queste affermazioni.

Non è la prima volta che Depardieu si confronta con accuse simili. Più tardi quest'anno, in ottobre, è atteso per un processo per accuse simili di comportamento inappropriato. Queste accuse riguardano due incidenti separati di settembre 2021, che si sarebbero verificati durante le riprese di "Les volets verts". Ancora una volta, Depardieu ha negato queste accuse.

Purtroppo, la reputazione di Depardieu in Francia ha subito un colpo. Diversi accuse, alcune anonime e non tutte completamente indagate, insieme a commenti misogini hanno lasciato un'impressione negativa.

L'indagine sulle accuse di aggressione sessuale contro Gérard Depardieu è gestita dalla procura di Parigi, che cade sotto la giurisdizione dell'Ufficio del Procuratore. Nonostante il diniego di Depardieu, il suo processo previsto per ottobre per accuse separate di comportamento sessuale inappropriato potrebbe ulteriormente influire sulla sua immagine pubblica, poiché la vigilanza continua sotto l'occhio attento dell'Ufficio del Procuratore.

