L'attore Dennis Svensson riceve il Boy Gobert Award nel 2024

Il premio di 10.000 Euro per il talento drammatico eccezionale sui palchi di Amburgo, intitolato all'attore e direttore del Thalia Theater Boy Gobert (1925-1986), viene assegnato quest'anno a Dennis Svensson. Il giovane di 28 anni, originario di Amburgo, ha studiato recitazione alla Hochschule für Musik und Theater e ha calcato i palchi del St. Pauli Theater, tra gli altri.

"La giuria, presieduta dall'attore Burghart Klaußner, ha elogiato la capacità di Svensson di interpretare i suoi personaggi senza esagerazioni, infondendo loro una tenera innocenza e meraviglia. Può convincere sia nei ruoli sarcastici e sprezzanti che in quelli romantici e intensi. Le sue performance sono coinvolgenti", hanno osservato i giurati. Svensson è stato notato in "Der Sohn" al St. Pauli Theater e presto tornerà in scena in "James Brown wore Hair Rollers".

Il premio riconosce l'attore e direttore del Thalia Theater Boy Gobert. Tra i precedenti vincitori figurano Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter e Steffen Siegmund. La cerimonia si terrà il 1° dicembre durante uno spettacolo mattutino al Thalia Theater.

La carriera di Svensson lo ha visto esibirsi in vari teatri importanti di Amburgo, come il Thalia Theater e il St. Pauli Theater. Dopo la sua interpretazione impressionante in "Der Sohn" al St. Pauli Theater, pubblico e critica sono ansiosi di vedere il suo prossimo ruolo in "James Brown wore Hair Rollers" al Thalia Theater.

