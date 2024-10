L'attore Daniel Day-Lewis torna in pensione per recitare in un film diretto da suo figlio.

Il progetto è stato presentato martedì da Focus Features e Plan B, che si uniscono per "Anemone". Daniel Day-Lewis e Sean Bean sono stati confermati per questo film, che segna il primo tentativo di Ronan Day-Lewis come regista. Samantha Morton sarà presente nel film, scritto da entrambi i Day-Lewis.

Martedì, Daniel Day-Lewis e Bean sono stati avvistati insieme su una motocicletta a Manchester, in Inghilterra, alimentando le speculazioni sul ritorno di Day-Lewis al mondo del cinema. Dopo il suo ruolo nel film "Phantom Thread" di Paul Thomas Anderson nel 2017, il 67enne aveva annunciato il suo ritiro dalle scene.

All'epoca, aveva dichiarato a W Magazine: "Per tutta la vita ho blaterato sul fatto che avrei dovuto smettere di recitare, ma non so cosa sia cambiato questa volta. L'impulso a ritirarmi mi ha preso e mi ha ossessionato. Era qualcosa che dovevo fare."

Da allora, le sue apparizioni pubbliche sono state rare. Tuttavia, lo scorso gennaio è comparso inaspettatamente ai National Board of Review Awards per consegnare un premio a Martin Scorsese, che lo ha diretto in "Gangs of New York" (2002) e "The Age of Innocence" (1993).

"Anemone", attualmente in produzione, esplora "le complesse connessioni tra padri, figli e fratelli e le sfumature dei legami familiari".

Ronan Day-Lewis, 26 anni, è un pittore. La sua arte è stata esposta a New York e la sua prima mostra personale internazionale aprirà martedì a Hong Kong.

"Siamo entusiasti di collaborare con il talentuoso artista visivo Ronan Day-Lewis per il suo primo film, dove si unirà a suo padre Daniel Day-Lewis", ha dichiarato Peter Kujawski, presidente di Focus Features. "Hanno scritto una sceneggiatura straordinaria e non vediamo l'ora di portare la loro visione condivisa al pubblico, lavorando con Plan B."

Il prossimo film "Anemone" si preannuncia come un'opera di intrattenimento coinvolgente, con Daniel Day-Lewis e Sean Bean come protagonisti. I fan di Day-Lewis saranno ansiosi di vedere il suo ritorno al cinema, considerato il suo precedente annuncio di ritiro.

