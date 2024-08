- L'attore Chris Pine è stato erroneamente identificato come il comico Jim Carrey in un ambiente pubblico.

L'attore americano Chris Pine ha recentemente confessato durante il programma di Kelly Clarkson che spesso viene scambiato per altri due attori quando si trova in giro per New York City. Il 43enne ha riso e ha raccontato che una volta qualcuno si è avvicinato a lui e ha chiesto: "Non sei Jim Carrey?". Solo quattro giorni prima, un'altra persona gli era passata accanto e aveva detto: "Ehi, non sei Jeff Daniels?". Pine ha ammesso che questi equivoci capitano spesso anche a lui. Oltre alle sue ultime apparizioni in "Don’t Worry Darling" e "Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves", sia Carrey che Daniels sono noti per i loro ruoli nella commedia "Dumb and Dumber".

