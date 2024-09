"L'attore Chad McQueen, famoso per il suo ruolo in Karate Kid, è morto".

Come performer e pilota, proprio come il celebre padre, la star di Hollywood Steve McQueen, Chad McQueen si è fatto un nome. Purtroppo, questo stimato figlio è venuto a mancare all'età di 63 anni. La causa della sua morte rimane un mistero.

In un post Instagram commovente, i suoi figli Chase e Madison hanno annunciato la triste notizia. "Con il cuore pesante," hanno scritto, "annunciamo la perdita del nostro amato padre." Hanno continuato, "La sua passione per le corse non era solo una dimostrazione delle sue incredibili abilità, ma anche un modo per omaggiare l'eredità del suo padre."

Purtroppo, la famiglia non ha reso noto la causa del decesso di Chad. Al momento del suo passing, aveva 63 anni. Era il figlio del primo matrimonio di Steve McQueen con l'attrice Neile Adams. Nel 1980, quando Steve è tragicamente morto a causa del cancro all'età di 50 anni, Chad aveva solo 19 anni.

Durante la sua carriera, Chad ha interpretato vari ruoli. Ha raggiunto la fama interpretando un karateka vendicativo in due film "Karate Kid" negli anni '80. Successivamente, ha recitato in diversi film a basso budget come "Martial Law", "Red Line", "Surface to Air" e "Fall" fino al 2001. Chad era anche un appassionato pilota. Ha partecipato a numerosi eventi e ha addirittura fondato un'azienda di auto e motocicli sportivi nel 2010. Aveva un figlio dal suo primo matrimonio con l'attrice Stacey Toten, che è anche un attore. Nel 1993, ha sposato Jeanie Galbraith, da cui ha avuto due figli.

Steve McQueen era noto per la sua presenza stoica sullo schermo e la sua passione per le corse. Nel thriller del 1968 "Bullitt", ha interpretato un poliziotto inseguito da assassini mafiosi, guidando una Ford Mustang per le strade di San Francisco. Altri suoi film importanti includono "The Magnificent Seven", "The Cincinnati Kid", "The Getaway", "Papillon" e "The Towering Inferno".

La passione di Chad McQueen per la recitazione lo ha portato a interpretare ruoli in film come la serie "Karate Kid" e "Martial Law". Dopo la morte del padre, ha trovato conforto nel continuare la sua eredità nel mondo delle corse.

Nonostante la sua carriera di successo come attore, Chad McQueen viene ricordato anche per la sua passione per il cinema, dimostrata in diversi film a basso budget come "Red Line" e "Surface to Air".

Leggi anche: