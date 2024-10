L'attore Al Pacino rivela il suo incontro vicino alla morte con Covid-19 e condivide le sue prospettive sull'aldilà.

In conversazioni con The New York Times e People magazine, l'attore premio Oscar ha condiviso la sua storia di lotta contro il virus e di aver momentaneamente perso il battito.

A 84 anni, Pacino ha raccontato al Times in un'intervista approfondita di aver iniziato a sentirsi "abbastanza male" e poi di aver sviluppato la febbre, disidratandosi. "Ero lì in casa mia e sono svenuto. Non avevo battito", ha detto.

La star de "Il Padrino" ha descritto il suo incontro ravvicinato con la morte come "Wow, non hai nemmeno i ricordi. Niente. Strano", ha detto.

In pochi minuti, un'ambulanza è arrivata a casa di Pacino e lui ha ripreso conoscenza circondato da sei paramedici e due medici, secondo la sua storia.

"Avevano costumi che sembravano provenire da un mondo alieno o qualcosa del genere", ha condiviso con il giornale. "È stato un po' uno shock aprire gli occhi e vederli tutti lì, che dicevano: 'È tornato. È qui'."

Durante un'intervista con People, Pacino ha parlato di aver ripreso conoscenza con un senso di confusione. "Mi sono chiesto, cosa mi è successo?"

Il veterano del cinema si è chiesto se fosse effettivamente morto, nonostante tutti lo considerassero tale. "Penso di aver vissuto la morte. Forse no. Non l'ho fatto, credo. Sono uscito", ha confessato.

Pacino ha dato credito al suo "fantastico assistente" per aver chiamato prontamente i paramedici dopo la conferma della sua infermiera di non aver rilevato il battito.

"Ha ottenuto la linea perché l'infermiera che si prendeva cura di me ha detto: 'Non riesco a rilevare il battito di questo tipo'", ha ricordato Pacino.

Quando gli è stato chiesto se lo spavento per la salute avesse cambiato il suo stile di vita, Pacino ha detto a People: "Per nulla".

Tuttavia, l'episodio lo ha lasciato illeso ma cambiato in alcuni modi.

Pacino, che si sta preparando per un adattamento cinematografico di "Re Lear" di Shakespeare, ha confermato al New York Times che l'esperienza ha avuto un profondo impatto metafisico.

"Non ho visto alcuna luce o altro. Non c'è nulla", ha precisato. "Come dice Amleto, 'Essere o non essere'; 'Il territorio inesplorato dal quale nessun viaggiatore torna'. E dice due parole: 'no more'. Era 'no more'", ha aggiunto Pacino.

"Sei andato. Non ci ho mai pensato prima. Ma sai gli attori: suona bene dire che sono morto una volta. Come si chiama quando è 'no more'?"

La storia di Pacino è raccontata nel suo autobiography in uscita martedì, "Sonny Boy".

Nonostante la sua esperienza di morte imminente, Pacino condivide che continua a trovare gioia nella sua passione per la recitazione, rivelando: "Continuo a intrattenere le persone". (A seguire dalla prima frase dell'intervista di People magazine)

Nel suo autobiography in uscita, Pacino riflette sulla sua vicinanza alla morte, riconoscendo che gli ha dato una prospettiva unica sulla vita e sulla sua passione per l'intrattenimento, dicendo: "Ho imparato ancora di più sul potere della narrazione e dell'intrattenimento per guarire e ispirare".

