- L'atto di salvataggio di un nuotatore dell'Elba porta a un intervento di grande portata

Nel quartiere di Neumühlen ad Amburgo, un nuotatore ha avviato una significativa operazione di soccorso. Secondo le autorità, una donna di circa 40 anni ha nuotato nella corsia di navigazione dell'Elba, vicino al Museumshafen Övelgönne. La polizia, i vigili del fuoco e la DLRG si sono uniti, inviando barche per aiutarla. Inoltre, un elicottero di soccorso ADAC è intervenuto. Come ha spiegato un portavoce, l'operazione si stava svolgendo "a terra, in acqua e in aria."

Poiché indossava un costume da bagno, è probabile che non sia finita accidentalmente in acqua. Ha riportato solo una leggera ferita alla gamba, ma era altrimenti illesa al ritorno a terra.

Tuttavia, nuotare nella corsia di navigazione dell'Elba non è necessariamente illegale, ma disturbare il traffico di navigazione lo è sicuramente. La polizia sta ora indagando se un tale reato si è verificato, ha confermato il portavoce.

