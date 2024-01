L'attività dei virus respiratori è elevata e in aumento in tutti gli Stati Uniti, come mostrano i dati del CDC

Ogni settimana, in questa stagione, decine di migliaia di persone sono state ricoverate in ospedale per malattie respiratorie. Nella settimana conclusasi il 23 dicembre, ci sono stati più di 29.000 pazienti ricoverati con Covid-19, circa 15.000 con l'influenza e altre migliaia con il virus respiratorio sinciziale, o RSV, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

A livello nazionale, i livelli di Covid-19 nelle acque reflue, una delle principali misure di trasmissione virale, sono molto alti - più alti di quanto non fossero in questo periodo dell'anno scorso in ogni regione, mostrano i dati del CDC. Le visite settimanali al pronto soccorso sono aumentate del 12% e i ricoveri sono aumentati del 17% nella settimana più recente.

Mentre la Covid-19 rimane il principale fattore di ricovero per virus respiratori, l'attività influenzale sta aumentando rapidamente. Il CDC stima che in questa stagione ci siano stati più di 7 milioni di malattie, 73.000 ricoveri e 4.500 decessi legati all'influenza, e diversi indicatori sono alti e in aumento.

L'attività dell'RSV sta mostrando segni di rallentamento in alcune parti degli Stati Uniti, ma molte misure, compresi i tassi di ospedalizzazione, rimangono elevati. In generale, i bambini piccoli e gli adulti anziani sono i più colpiti.

"È un'ondata di agenti patogeni respiratori invernali, soprattutto virus respiratori. Si tratta di Covid, influenza e non possiamo sminuire l'importanza dell'RSV", ha dichiarato il dottor Peter Hotez, preside della Scuola Nazionale di Medicina Tropicale del Baylor College of Medicine. "Si tratta quindi di una triplice minaccia, e probabilmente di una quarta minaccia perché abbiamo anche la polmonite da pneumococco, che complica molte di queste infezioni virali".

L'attività dei virus respiratori è in aumento da settimane. Ora, l'attività simil-influenzale è alta o molto alta in due terzi degli Stati Uniti, tra cui California, New York City e Washington, così come in tutto il Sud e il Nord-Est, secondo il CDC.

"Ricordate che tutti questi numeri si riferiscono a prima che le persone si riunissero per le vacanze", ha detto Hotez. "Perciò non siate delusi o sorpresi se vedremo un aumento anche in gennaio".

I vaccini possono aiutare a prevenire malattie gravi e morte, ma l'adozione rimane bassa in questa stagione - nonostante una prima storica, con vaccini disponibili per proteggere contro ciascuno dei tre virus principali. Solo il 19% degli adulti e l'8% dei bambini ha fatto il vaccino Covid-19 e il 17% degli adulti dai 60 anni in su ha fatto il nuovo vaccino RSV, secondo i dati del CDC. Meno della metà degli adulti e dei bambini ha fatto il vaccino antinfluenzale in questa stagione.

"Purtroppo, come popolazione, abbiamo sottoutilizzato sia l'influenza che il vaccino Covid aggiornato", ha dichiarato il dottor William Schaffner, esperto di malattie infettive della Vanderbilt University. "Ma non è troppo tardi per vaccinarsi, perché questi virus saranno in circolazione ancora per un po'".

Secondo il CDC, la capacità di posti letto negli ospedali rimane "stabile" a livello nazionale, anche nelle unità di terapia intensiva. Ma con alti livelli di virus respiratori, gli ospedali di almeno cinque Stati stanno tornando a richiedere le mascherine.

Il portavoce del Mass General Brigham, Timothy Sullivan, ha dichiarato che a partire da martedì il personale sanitario che interagisce direttamente con i pazienti dovrà indossare la mascherina, mentre i pazienti e i visitatori saranno "fortemente incoraggiati a indossare la mascherina in dotazione alla struttura".

In Wisconsin, l'UW Health e l'UnityPoint Health - Meriter hanno ampliato le politiche di mascheratura per coprire più persone. L'UW richiede a tutto il personale, ai pazienti e ai visitatori di indossare una mascherina per le interazioni con i pazienti nelle cliniche, comprese le aree di attesa e le sale per gli esami.

UnityPoint Health - Meriter afferma che le mascherine continuano a essere richieste ai membri del team e ai visitatori nelle stanze dei pazienti.

Il Bellevue, un ospedale pubblico di New York, ha dichiarato sui social media la scorsa settimana di aver ripristinato la politica di mascheratura obbligatoria a causa di un aumento delle malattie respiratorie.

In Pennsylvania, l'University of Pittsburgh Medical Center ha imposto a tutti di indossare una mascherina quando si entra o si è all'interno dal 20 dicembre. Le politiche di mascheratura a livello di sistema sono state modificate per "affrontare l'aumento dei casi di virus respiratorio", ma potrebbero cambiare quando si verificherà una "marcata diminuzione dei casi di salute respiratoria", secondo il sistema sanitario.

Un ordine pubblicato la scorsa settimana dall'ufficiale sanitario della contea di Los Angeles richiede a tutto il personale sanitario e ai visitatori di mascherarsi quando sono a contatto con i pazienti o nelle aree di cura dei pazienti, in base alla categorizzazione del CDC dei livelli di ammissione in ospedale di Covid-19.

Durante la settimana conclusasi il 23 dicembre, più di 230 contee statunitensi sono state considerate con livelli "elevati" di ricoveri ospedalieri per Covid-19, definiti dal CDC da almeno 20 nuovi ricoveri ospedalieri ogni 100.000 persone. Quasi mille altre contee, circa un terzo del Paese, hanno livelli di ricoveri ospedalieri Covid-19 "medi", con almeno 10 ricoveri ogni 100.000 persone.

I vaccini e le mascherine possono aiutare a ridurre il rischio di malattie gravi prima di ammalarsi, ma sono disponibili anche trattamenti che aiutano a prevenire le persone che si ammalano gravemente se vengono infettate.

I trattamenti antivirali per la Covid-19, come il Paxlovid, e l'influenza, come il Tamiflu, possono essere particolarmente utili per le persone che hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente, tra cui le persone di 50 anni o più e quelle con alcune condizioni di base, come un sistema immunitario indebolito, malattie cardiache, obesità, diabete o malattie polmonari croniche.

"Se un maggior numero di persone ad alto rischio di malattie gravi si sottopone tempestivamente alle cure, salveremo delle vite", ha dichiarato il CDC in un recente post sul suo blog. Ma "non abbastanza persone le stanno prendendo".

L'attività stagionale dei virus respiratori può essere difficile da prevedere, ma le previsioni del CDC suggeriscono che i tassi di ospedalizzazione continueranno a livelli elevati per settimane e che questa stagione, nel complesso, probabilmente risulterà in un numero di ricoveri simile a quello della scorsa stagione.

"Uno dei modi per aiutare tutti noi ad affrontare un nuovo anno felice è quello di proteggerci il più possibile da questi virus", ha detto Schaffner.

"Naturalmente, continuo a raccomandare la vaccinazione, l'uso prudente della mascherina da parte delle persone ad alto rischio e, se vi ammalate, non andate al lavoro e non diffondete ulteriormente il virus. Chiamate il vostro medico di fiducia, perché potreste avere a disposizione un trattamento che vi farà guarire prima".

Fonte: edition.cnn.com