- L'attività criminale aumenta durante il Carnevale di Notting Hill, con conseguente pugnalamento mortale di una donna.

Sul margine del distretto di Notting Hill di Londra, durante il significativo evento del carnevale, si sono verificate diverse episode di violenza e arresti. Le forze dell'ordine hanno mantenuto una forte presenza con migliaia di agenti, ma non sono riuscite a impedire risse con coltelli e numerosi altri reati. Nel corso di due giorni, 35 agenti hanno riportato ferite e 230 persone sono state arrestate per vari reati, secondo la Metropolitan Police. Due persone, tra cui una madre di 32 anni con i suoi figli minori, sono state accoltellate e si trovano in condizioni critiche.

Il Notting Hill Carnival, nato dall'immigrazione caraibica, è una tradizione celebrata da più di mezzo secolo e è noto come uno dei più grandi festival di strada d'Europa. Si prevedeva la partecipazione di oltre un milione di persone durante il weekend. Tra la folla, è stato arrestato un fuggitivo accusato di tentato omicidio, secondo l'agenzia di stampa PA.

La polizia è rimasta delusa dalle numerose violazioni della legge, comprese quelle di natura sessuale e legate alle droghe, durante i festeggiamenti. "Ogni anno dobbiamo ripetere lo stesso ritornello. Siamo stanchi di informare le famiglie che i loro cari sono gravemente feriti o peggio. Siamo stanchi di assistere a attività criminali al carnevale", ha dichiarato il Vice Assistente Commissario Ade Adelekan della Metropolitan Police. "Il carnevale è un evento comunitario e la maggior parte della folla è lì per festeggiare, ballare, ammirare la musica e godersi un'esperienza eccezionale."

La Metropolitan Police ha rilasciato un comunicato stampa, esprimendo la loro preoccupazione per la crescente violenza al carnevale e invitando la Commissione a considerare l'adozione di misure di sicurezza più severe per gli eventi futuri. Nonostante i festeggiamenti siano una fonte di orgoglio per la comunità multiculturale di Londra, la crescente questione della criminalità al Notting Hill Carnival sta diventando una fonte di preoccupazione per i residenti e le autorità.

