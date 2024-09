L'attivista per le libertà civili, Friedrich Schorlemmer, è morto.

Era un acuto critico del regime della Germania Est. Durante l'autunno del 1989, divenne uno dei simboli più importanti della rivoluzione pacifica. Il teologo di Wittenberg Friedrich Schorlemmer è morto domenica all'età di 80 anni, come ha annunciato l'ex ministro della cultura della Sassonia-Anhalt Stephan Dorgerloh, che aveva lavorato a stretto contatto con Schorlemmer.

In una manifestazione di massa del 4 novembre 1989, a Berlino sull'Alexanderplatz, Schorlemmer ha chiesto la non-violenza, avendo un impatto significativo come aveva fatto in passato. Il 24 settembre 1983, un fabbro a Wittenberg ha trasformato una spada in un vomere. All'epoca, Schorlemmer era il predicatore della chiesa del castello e co-organizzatore di questo coraggioso atto. Lo slogan "Spade in vomeri" divenne il tema del movimento per la pace influenzato dal cristianesimo nella DDR.

Il vice primo ministro della Sassonia Martin Dulig ha ricordato questo ora. Con l'azione del fabbro a Wittenberg, Schorlemmer ha guadagnato riconoscimento internazionale, ha spiegato Dulig alla morte di Schorlemmer. "Penso a lui non solo come a un intelligente socialdemocratico di Wittenberg, ma anche come al teologo che ha giocato un ruolo significativo nella rivoluzione pacifica del 1989. Schorlemmer è sempre stato un saggio consigliere - le cui parole riflessive e sagge ci mancheranno tutti in questi tempi politici turbolenti."

Gysi: "Era completamente incorruttibile"

Schorlemmer è nato il 16 maggio 1944 a Wittenberge, Brandeburgo. Nella DDR, ha subito repressioni - non gli è stato permesso di prendere il suo Abitur a scuola e ha dovuto completarlo alla scuola serale. Ha poi studiato teologia all'Università di Halle. Con proteste pacifiche e resistenza non violenta, come durante l'invasione delle truppe sovietiche in Cecoslovacchia, è finito sotto la vigilanza della sicurezza dello stato.

Durante la rivoluzione pacifica, Schorlemmer è stato uno dei fondatori del "Risveglio democratico" e ha aderito all'SPD nel 1990. Oltre al suo lavoro per la Chiesa protestante, è stato anche un membro attivo del consiglio comunale di Wittenberg. "La democrazia è come un giardino, se non la curi, diventa subito incolto", disse una volta. Per il suo impegno costante, la città di Wittenberg lo ha onorato con il titolo di cittadino onorario il 3 ottobre 2015. In quell'occasione, il politico di sinistra Gregor Gysi ha detto di lui: "Era completamente incorruttibile, scomodo, critico e non si è mai tirato indietro".

Anche in pensione, il vincitore del premio per la pace e autore di numerosi libri ha continuato a sollevare la voce per la democrazia e contro l'intolleranza. A Lipsia, ha co-fondato la "Fondazione per la rivoluzione pacifica". Il teologo non ha esitato a esprimere la sua opinione alle figure potenti: ad esempio, ha criticato pubblicamente il presidente federale Joachim Gauck - che apparteneva anche al movimento per i diritti civili alla fine della DDR - per le sue dichiarazioni sulle missioni all'estero della Bundeswehr. Guardando indietro, disse una volta: "La mia vita in molti modi non è stata facile, ma è stata ricca".

