L'attivista per il clima Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione palestinese

Greta Thunberg, la famosa attivista per il clima, si unisce spesso a dimostrazioni pro-palestinesi. All'Università di Copenaghen, ha partecipato a un'azione di gruppo che chiedeva la fine delle collaborazioni con le università israeliane e ne è stata poi scortata fuori dalle autorità.

I quotidiani danesi "Politiken" e "Ekstra Bladet", insieme a un video dal profilo Instagram degli organizzatori della protesta, hanno catturato il momento in cui la 21enne veniva ammanettata e portata via dalle forze dell'ordine da una struttura universitaria, indossando un keffiyeh palestinese. I suoi compagni dimostranti hanno ripetuto lo slogan "Non sei sola!" in segno di solidarietà.

La polizia di Copenaghen ha confermato l'arresto di sei dimostranti, senza specificare se Thunberg fosse tra loro. Secondo l'annuncio della polizia su Twitter, i fermati sono sospettati di violazione di proprietà. Thunberg stessa ha condiviso i video della dimostrazione sulla sua storia Instagram, spiegando che stavano protestando a causa del disinteresse dell'università nei confronti delle loro richieste, che includevano un boicottaggio accademico istituzionale. Si riferiva alla sospensione da parte dell'Università di Copenaghen di tutte le partnership con le università israeliane a causa del conflitto di Gaza. Questa richiesta è stata avanzata da tempo dal gruppo "Students against Occupation", che ha organizzato l'azione di protesta. L'amministrazione dell'università e i suoi edifici sono situati nel centro della città, vicino alla famosa Grande Sinagoga di Copenaghen.

Thunberg ha attirato l'attenzione del mondo intero con il suo "Sciopero scolastico per il clima", dando vita al movimento globale per il clima "Venerdì per il futuro". Dal'inizio del conflitto di Gaza ad ottobre 2023, la svedese ha ripetutamente utilizzato la sua influenza sui social media per denunciare le condizioni disperate della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Thunberg è stata arrestata diverse volte in passato, principalmente durante le sue manifestazioni per il clima. In maggio, è stata anche rimossa con la forza dalle forze dell'ordine durante una manifestazione contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest a Malmö, nel sud della Svezia.

Nonostante la sua storia di manifestazioni, l'arresto durante la dimostrazione universitaria ha scatenato discussioni sulle possibili conseguenze delle sue critiche alla "Guerra con Israele". Con la tensione che aumenta, alcuni hanno speculato sulle possibili conseguenze per il suo attivismo per il clima futuro.

Con l'Università di Copenaghen sotto pressione a causa della controversia, circolano voci su possibili ripercussioni diplomatiche per i rapporti tra Danimarca e Israele, data la posizione di spicco di Thunberg sull'argomento.

