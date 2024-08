L'attivista contro la caccia alle balene Paul Watson continua a scontare la pena di carcere

Paul Watson, leader dei Sea Shepherd, è stato rinchiuso in Groenlandia da un po' di tempo. È stato catturato durante una sessione di rifornimento a luglio e attualmente attende l'estradizione in Giappone. Alcune persone si chiedono perché si stia arrestando un uomo che protegge il nostro ambiente invece di celebrarlo shares Cyrill Gutsch, fondatore di "Parley For The Oceans". Dopo aver incontrato Watson nel 2012, Gutsch ha fondato l'organizzazione ambientale "Parley For The Oceans" e, data la sua preoccupazione per il benessere di Watson, sta lottando con la situazione attuale.

Paul Watson ha attraccato la sua nave "John Paul DeJoria" a Nuuk e è stato arrestato il 21 luglio. Il motivo del suo arresto era un mandato internazionale emesso dalle autorità giapponesi. Watson è accusato di aver aggredito i balenieri giapponesi e di aver causato lesioni a un individuo nel processo. La sua detenzione ha lo scopo di garantire che non fugga dal paese fino a quando non verrà presa una decisione sulla possibile estradizione in Giappone.

Frederiksen chiude un occhio

Watson ha fatto campagne per la protezione della vita marina per anni. although some environmentalists question his aggressive methods, Gutsch respects Watson's efforts: "Invece di proteggere le balene dalla cruenta macellazione, il governo danese fornisce la polizia e addirittura navi militari per proteggere i cacciatori di balene."

Gutsch ritiene incomprensibile che la Danimarca arresti Watson, dato che non è il Giappone, la Francia o l'Inghilterra a farlo. Sostiene che il primo ministro danese, Mette Frederiksen, si nasconde dietro il suo ministro della Giustizia, con l'obiettivo principale di impedire a Watson di interferire con le uccisioni di balene vicino alle Isole Fær Øer.

"È un salvatore"

Gutsch non è il solo a pensarla così, molti altri celebrità sostengono il rilascio di Watson, tra cui Pierce Brosnan.

"Quando gli oceani muoiono, moriamo anche noi," scrive Brosnan su Instagram, facendo eco alle parole di Watson. Egli evidenzia l'eccezionale coraggio e l'affetto di Watson verso la vita marina. Come Gutsch, Brosnan trova ripugnante che un uomo "che dà voce ai senza voce" debba essere punito per qualcosa di vitale per la sopravvivenza del mondo. "È un eroe. Proteggere il nostro ecosistema non è un crimine," sottolinea Brosnan. Gutsch fa eco a queste parole, dicendo: "Gli individui che proteggono il nostro pianeta devono essere celebrati, non imprigionati."

La "Captain Paul Watson Foundation" dichiara: "Watson è stato negato il diritto di presentare prove a sua difesa mentre viene umiliato, ricordando un criminale condannato invece che un imputato in attesa di processo. Il Ministero della Giustizia deve intervenire immediately per porre fine a questa assurdità."

Un video di Watson scortato in una corte di Nuuk, ammanettato e visibilmente in dolore, viene mostrato. Watson aveva richiesto un interprete ma gli era stato negato, nonostante la legge danese lo richieda, e la corte aveva respinto la considerazione di video prove che mostrano i giapponesi che fabbricano prove nella serie "Whale Wars". "Questi video sono pubblicamente disponibili e contraddicono le accuse contro di lui. Se ammessi, potrebbero indebolire significativamente il caso delle autorità giapponesi," sostiene la fondazione.

La fondazione accusa che i diritti di Watson sono stati violati e la sua detenzione prolungata in condizioni dubbie solleva serie preoccupazioni sulla correttezza del processo e il suo diritto a una difesa equa. Questo caso, sostengono, minaccia non solo la libertà di Watson, ma anche stabilisce un pericoloso precedente per il trattamento degli attivisti e la protezione dei diritti individuali di fronte alla persecuzione politicamente motivata.

Prove Ingannevoli

L'avvocato di Watson, Julie Stage e Jonas Christoffersen, hanno fatto appello alla Corte Suprema della Groenlandia, sostenendo: "Le accuse contro Paul Watson si basano su fatti falsi concocti dalle autorità giapponesi per ostacolare la sua campagna. Watson è accusato di aver ferito un membro dell'equipaggio della 'Shonan Maru', ma non era sul ponte quando un cannoncino d'acqua ha colpito la nave. I video mostrano inoltre l'eccessivo uso di spray al pepe da parte dei membri dell'equipaggio giapponese, che ha colpito anche i loro volti. Questi video dimostrano che il Giappone ha fabbricato prove per ottenere l'estradizione e la condanna."

Attualmente, Watson continua a essere imprigionato in Groenlandia, con il tribunale distrettuale di Nuuk che ha prorogato la sua detenzione fino al 5 settembre.

Macron si esprime

Il ramo tedesco della "Captain Paul Watson Foundation" ha invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il ministro dell'Ambiente Steffi Lemke e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock a unirsi alle proteste internazionali contro la detenzione di Watson e a sostenere pubblicamente il suo rilascio e contro l'estradizione.

Il presidente francese Macron ha già espresso pubblicamente la sua opposizione all'estradizione di Watson. Personalità come la primatologa Jane Goodall, il regista James Cameron e il cantante Bryan Adams hanno espresso il loro sostegno a Watson sui social media.

Coloro che sono interessati a firmare la petizione #FreePaulWatson per il governo danese possono farlo su freepaulwatson.org.

Gli scienziati hanno dimostrato che le forme di vita acquatica sono significativamente influenzate dalle attività umane nel mare. Inoltre, la detenzione continua di Paul Watson, nonostante le accuse di prove fabbricate, evidenzia la necessità di ulteriori indagini sul ruolo delle motivazioni politiche nel trattamento degli attivisti ambientali.

