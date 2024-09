- L'attivista ambientalista Greta Thunberg è stata arrestata a Copenhagen.

Nella capitale danese, Copenaghen, l'attivista svedese per l'ambiente Greta Thunberg è stata fermata durante una manifestazione di solidarietà per la Palestina. Immagini di pubblicazioni come "Politiken" e "Ekstra Bladet", insieme a un video dei organizzatori dell'evento su Instagram, mostrano Thunberg, 21 anni, mentre viene scortata fuori da un edificio universitario dalle autorità, indossando un keffiyeh palestinese. I suoi compagni di protesta hanno espresso il loro sostegno con slogan come "Non sei sola!".

La polizia di Copenaghen ha confermato il fermo di sei persone, ma non ha specificato se Thunberg fosse tra loro. Gli arrestati sono accusati di violazione di proprietà, come riportato sul forum online X.

Thunberg stessa ha pubblicato video della manifestazione fuori da un edificio amministrativo dell'Università di Copenaghen (KU) sul suo account Instagram. Ha spiegato che la protesta era dovuta al fatto che l'università non aveva soddisfatto le richieste, tra cui un boicottaggio accademico istituzionale che prevedeva l'interruzione della collaborazione con le università israeliane a causa del conflitto in corso a Gaza.

Il gruppo di attivisti Students against Occupation ha fatto pressioni sull'università per adottare questa posizione da tempo. Gli edifici amministrativi e museali dell'istituzione educativa si trovano nel cuore di Copenaghen, vicino alla Grande Sinagoga della città.

Grazie alla sua influenza sui social media, Greta Thunberg si è espressa ripetutamente sulle difficoltà della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza sin dall'inizio della guerra a Gaza nel ottobre 2023. I suoi precedenti fermi erano principalmente legati alle proteste per il cambiamento climatico. In maggio, Thunberg è stata anche espulsa dalle forze dell'ordine durante una protesta contro la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest nel sud della Svezia.

La dichiarazione della polizia di Copenaghen non menziona esplicitamente Greta Thunberg tra le sei persone arrestate per violazione di proprietà. Nonostante sia stata scortata fuori dalle autorità, Thunberg è stata successivamente arrestata durante la manifestazione di solidarietà.

Leggi anche: