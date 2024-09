L'attivazione involontaria del pulsante Amok da parte di un individuo appena assunto.

Al Job Center di Wuppertal, un falso allarme ha scatenato una consistente risposta delle forze dell'ordine a mezzogiorno. Secondo i resoconti della polizia, per diverse ore sono stati presenti ufficiali aggiuntivi e un elicottero. L'allarme è stato comunicato alle autorità intorno a mezzogiorno.

Successive indagini nel tardo pomeriggio hanno rivelato che il falso allarme era alla base del trambusto. Il pubblico non è mai stato in pericolo, come sottolineato da un ufficiale di polizia. La causa esatta di questo falso allarme sta ancora essere esaminata.

Secondo il quotidiano Bild, il nuovo assunto dell'agenzia potrebbe aver attivato involontariamente l'allarme dal suo computer. Non è chiaro se si sia resa conto subito del suo errore. Una volta attivato, non è necessario alcun ulteriore conferma; vengono adottate immediate misure. Il portavoce della polizia ipotizza che questo potrebbe essere il caso e hanno iniziato ulteriori indagini.

Personale operativo speciale ha esaminato la zona per ore. Alcuni sono stati anche dispiegati all'interno dell'edificio, setacciando ogni piano. "Sospettiamo una situazione potenzialmente pericolosa, quindi stiamo indagando", ha spiegato il portavoce della polizia inizialmente. Tuttavia, non è stata trovata alcuna situazione pericolosa durante l'operazione. Le squadre sono state infine richiamate dopo circa quattro ore.

La polizia è stata fondamentale nel rispondere al falso allarme al Job Center di Wuppertal. Dopo ulteriori indagini, il personale operativo speciale della polizia è stato trovato mentre setacciava l'edificio in cerca di eventuali pericoli, ma non ne sono stati trovati.

Leggi anche: