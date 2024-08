L hadde di iPhone 16 fa il suo ingresso. - L'atteso lancio dell'iPhone previsto per il convegno di Apple il 9 settembre

Apple si sta preparando per presentare la sua nuova lineup di iPhone tra due settimane. Hanno inviato gli inviti per un evento il 9 settembre, che si terrà nella loro sede di Cupertino. Storicamente, questi eventi di settembre vedono anche l'esordio dell'ultima Apple Watch insieme ai nuovi iPhone. Apple ama mantenere le cose segrete fino alla grande rivelazione.

L'iPhone è indiscutibilmente il prodotto di punta di Apple, che genera circa metà dei loro guadagni totali. Funziona anche come trampolino di lancio per la vendita di altri prodotti come le cuffie e diverse sottoscrizioni ai servizi.

Normalmente, i nuovi iPhone arrivano con processori più veloci e fotocamere migliorate. Secondo i rapporti del servizio finanziario Bloomberg, non ci sono in programma grandi rivisitazioni del design per l'iPhone 16, ma i modelli Pro di fascia alta potrebbero vantare display più grandi. Sono state circolate voci anche di un pulsante di attivazione della fotocamera aggiuntivo.

Per quest'anno, Apple si prefigge di integrare più funzionalità incentrate sull'IA nei suoi dispositivi che mai. Tuttavia, alcune di queste innovative funzionalità potrebbero non essere disponibili subito nell'UE a causa delle incertezze normative sulla Digital Markets Act (DMA), che stabilisce le linee guida per le grandi piattaforme.

La fotocamera della prossima lineup di iPhone dovrebbe vedere miglioramenti, seguendo la tradizione di Apple di equipaggiare i nuovi modelli con capacità di imaging migliorate. Durante l'evento del 9 settembre, Apple è attesa per svelare il nuovo iPhone, insieme ad altri prodotti come l'ultima Apple Watch.

