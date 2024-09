L'attesa di consegna di armi significative all'Ucraina da parte degli Stati Uniti è stata rinviata a causa di timori riguardo alle riserve di rifornimento del Pentagono.

Gli Stati Uniti attualmente detengono un'autorità di prelievo presidenziale di $5.9 miliardi per l'Ucraina, come rivelato questa settimana dal Pentagono. Questi fondi, in scadenza alla fine dell'anno fiscale tra due settimane, consentono al Pentagono di prelevare direttamente i rifornimenti dalle riserve americane e distribuirli successivamente all'Ucraina. Questa strategia è stata fondamentale per fornire a Kiev una considerevole parte delle sue armi e dell'equipaggiamento militare.

Il prossimo pacchetto di armi, previsto per includere artiglieria, difese aeree e altri munizioni essenziali, è previsto superare i precedenti allocazioni, che hanno oscillato intorno ai $200 milioni per diversi mesi.

Inizio di questa settimana, CNN ha riferito che gli Stati Uniti stavano distribuendo pacchetti più piccoli di aiuti militari a causa dei magazzini di armi e attrezzature in via di esaurimento che il Pentagono era disposto a fornire a Kiev. Tuttavia, con la scadenza dei fondi che si avvicina, gli Stati Uniti potrebbero cambiare strategia, annunciando pacchetti di sostanziosa assistenza militare che potrebbero richiedere diversi mesi per la consegna.

Il Dipartimento della Difesa ha richiesto al Congresso di prorogare l'utilizzo di questi fondi, ma la proposta sembra essere fallita quando la Camera dei Rappresentanti ha mancato di approvare una risoluzione continua mercoledì.

Come dichiarato in una conferenza stampa di giovedì, "C'è ogni intenzione di utilizzare ogni dollaro e centesimo di quell'autorità" - ha espresso la portavoce del Pentagono Sabrina Singh.

I pacchetti di prelievo presidenziale sono stati inizialmente implementati per fornire rapidamente armi ed equipaggiamento all'Ucraina poiché il conflitto con la Russia è iniziato. Alcuni pacchetti sono stati consegnati all'Ucraina entro pochi giorni dal loro annuncio, garantendo così una rapida distribuzione di armi e munizioni all'esercito ucraino durante la guerra in corso.

L'equipaggiamento più complesso con cicli di produzione più lunghi è stato inviato tramite un altro meccanismo - l'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina - che autorizza acquisti diretti dalle aziende armi per la consegna futura.

Data l'imminente scadenza dell'autorità di prelievo disponibile per miliardi di dollari, l'amministrazione Biden l'ha convertita da una fornitura di armi a breve termine a un impegno a lungo termine, consentendo agli Stati Uniti di mantenere il supporto alle armi all'Ucraina ben oltre il tasso attuale di consegne fino al 2025.

Si stima che l'autorità di prelievo presidenziale di $500 milioni al mese per l'anno fiscale 2025 sia necessaria per l'Ucraina - secondo un funzionario dell'amministrazione.

Gli Stati Uniti stanno anche valutando l'allocazione di $10 miliardi in entrate derivanti da asset russi sequestrati per l'assistenza all'Ucraina, secondo il funzionario dell'amministrazione. Il G7 ha concordato di utilizzare queste entrate per l'assistenza alla sicurezza dell'Ucraina durante l'estate. Le nazioni occidentali hanno congelato circa $300 miliardi di asset russi sui conti bancari europei e statunitensi in risposta all'ondata di sanzioni adottate dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina nel 2022.

