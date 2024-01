L'attesa dell'Arsenal per il ritorno in Champions League rischia di continuare dopo il "disastro" contro il Newcastle

Quello che fa male ai tifosi dell'Arsenal è che prima di queste due partite il club si stava preparando ad annunciare il suo ritorno ai vertici del calcio europeo.

La sconfitta per 2-0 al St James' Park - una prestazione che il centrocampista Granit Xhaka ha definito "un disastro" - ha dato un duro colpo alle possibilità dell'Arsenal di arrivare tra le prime quattro della Premier League, visto che i Gunners restano a due punti dal Tottenham con una partita ancora da giocare.

Per riconquistare la quarta posizione e qualificarsi per la Champions League, l'Arsenal dovrà realisticamente battere l'Everton domenica e sperare che il Norwich - senza vittorie da sei partite in Premier League - riesca a ottenere un'improbabile vittoria contro il Tottenham.

Ma allo stato attuale delle cose, la sconfitta di lunedì appare costosa.

"Se qualcuno non è pronto per questa partita, se ne stia a casa", è stata la severa valutazione di Xhaka sulla prestazione della sua squadra contro il Newcastle.

"Se non siete pronti, se siete nervosi, state in panchina o a casa, non venite qui", ha detto a Sky Sports. "Abbiamo bisogno di gente che abbia le palle - mi dispiace dirlo - per venire qui e giocare, perché sapevamo che questa partita è forse una delle più importanti per noi".

Il Newcastle, con poco da giocare se non per consolidare la posizione di metà classifica, ha dominato l'incontro e avrebbe dovuto trovarsi in vantaggio già all'intervallo: l'occasione migliore è capitata ad Allan Saint-Maximin dopo una vivace corsa davanti a Takehiro Tomiyasu.

La squadra di casa è passata in vantaggio al 10' del secondo tempo, quando Ben White ha deviato nella propria porta un cross di Joelinton.

Il gol non serve a spronare l'Arsenal: le ondate di attacchi del Newcastle continuano e diverse occasioni, tra cui un audace tentativo di pallonetto da lontano di Aaron Ramsdale, capitano a Callum Wilson.

Ma è stato Bruno Guimarães, dopo che Wilson era stato respinto da Ramsdale a cinque minuti dalla fine, a segnare il secondo gol del Newcastle e a condannare l'Arsenal a una doppia sconfitta dopo quella della settimana scorsa contro il Tottenham.

"Il Newcastle è stato 100 volte migliore di noi in ogni reparto dall'inizio alla fine ed è difficile da accettare", ha dichiarato Mikel Arteta, manager dell'Arsenal.

"Ma bisogna accettarlo e questa è la realtà di ciò che è successo oggi su quel campo... Non siamo stati competitivi, non siamo mai entrati in partita, ci siamo messi in difficoltà di volta in volta, abbiamo perso ogni duello".

"In ogni aspetto della partita siamo stati secondi e il Newcastle ha meritato di vincere la partita, probabilmente anche con un margine maggiore".

Il risultato significa che l'Arsenal probabilmente parteciperà all'Europa League la prossima stagione, e la competizione europea di secondo livello comporta delle sfide uniche: viaggiare in Europa per giocare il giovedì prima di tornare per una partita di Premier League nel fine settimana.

Questo potrebbe essere difficile per Arteta, visto che la sua squadra ha lottato con la mancanza di profondità della rosa per tutta la stagione.

"La squadra che siamo riusciti a costruire è quella che siamo riusciti a costruire ed è quella che ci ha portato fino a qui", ha detto il manager dopo la sconfitta di lunedì.

Il centrocampista Thomas Partey è assente dalla sconfitta dell'Arsenal contro il Crystal Palace all'inizio di aprile, mentre il terzino sinistro Kieran Tierney sta recuperando dopo l'intervento al ginocchio subito il mese scorso.

Questi infortuni, insieme alla decisione di non acquistare altri giocatori durante la finestra di trasferimento di gennaio, potrebbero aver contribuito alla sconfitta dell'Arsenal, mentre anche l'indisciplina è stata un problema.

Ad agosto, Xhaka ha ricevuto un cartellino rosso nel primo tempo contro il Manchester City, con l'Arsenal che ha perso la partita per 5-0.

Nella gara di ritorno all'Emirates Stadium, il difensore Gabriel è stato espulso poco prima dell'ora di gioco con il punteggio di 1-1 in una partita che l'Arsenal stava dominando. Il City ha poi vinto per 2-1, segnando il secondo gol nei minuti di recupero.

Nella sconfitta per 3-0 contro il Tottenham della scorsa settimana, Rob Holding ha ricevuto un cartellino rosso dopo 30 minuti.

Ciononostante, in questa stagione ci sono stati anche segnali di ottimismo per i tifosi.

Prima della sconfitta contro il Tottenham, l'Arsenal ha ottenuto quattro vittorie consecutive contro Chelsea, Manchester United e West Ham, e questo sarà il miglior piazzamento dell'Arsenal in campionato sotto la guida di Arteta.

Anche se negli ultimi nove mesi questa squadra giovane è stata più volte al di sopra delle proprie possibilità, sarà comunque difficile per i tifosi non riflettere su ciò che avrebbe potuto essere: la prima apparizione in Champions League dalla stagione 2016/17.

"Tecnicamente non è finita, possiamo ancora farcela, ma abbiamo perso due grandi occasioni per metterci in una buona posizione", ha detto l 'ala Bukayo Saka.

"È un vero peccato".

