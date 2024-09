- L'attesa cresce per le Settimane di Mozart nell'Eifel, mentre si avvicinano otto eventi musicali.

Dalla funzione religiosa al recital cameristico allo spettacolo orchestrale completo: la serie "Mozart Weeks Eifel" torna quest'anno con un programma ricco di appuntamenti. Dall'2 al 23 novembre, si svolgeranno otto spettacoli, come annunciato dagli organizzatori della Southwest German Mozart Society di Prüm, Eifel. Questo evento, nato nel 2002, si tiene generalmente ogni tre anni.

Questa edizione di Mozart Weeks ruota attorno al compositore Joseph Haydn. Come "contemporaneo di Mozart", Haydn, come Mozart, è una presenza fissa sui palchi concertistici internazionali, ha dichiarato il direttore artistico del festival, Georg Mais. La Southwest German Mozart Society organizza eventi in tutta la Germania. Tuttavia, come ha sottolineato Mais, "Mozart rappresenta per noi un termine ombrello per la musica eccellente come arte eterna".

L'Eifel si apre con una funzione religiosa nella Basilica di San Salvatore a Prüm, che presenterà la "Paukenmesse" di Haydn eseguita da cori locali e dal Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim. La serie si concluderà con due concerti sinfonici dell'Orchestra Filarmonica Ucraina di Lviv, nella regione occidentale dell'Ucraina. Essi eseguiranno la "Sinfonia con i timpani" di Haydn, tra gli altri brani.

Nel 2021, nonostante le limitazioni COVID-19, circa 1.300 spettatori hanno assistito agli spettacoli. Quest'anno, gli organizzatori si aspettano circa 1.600 visitatori con meno spettacoli. Il budget stimato è di circa 100.000 euro. La serie figura tra gli eventi culturali più importanti della regione, situata tra la Mosella, l'Eifel e le Ardenne.

Per garantire un successo, gli artisti devono mantenere la loro concentrazione durante le prove. Il focus di questo anno di Mozart Weeks non è solo su Mozart, ma anche sul suo contemporaneo, il compositore Joseph Haydn.

