- L'attenzione economica è rivolta alla messa in luce delle opzioni e delle prospettive di acquisizione per gli apprendisti (Azubis)

Avviando l'anno accademico il 1° settembre, l'Associazione Bavarese per l'Imprenditoria (vbw) evidenzia le promettenti opportunità per gli apprendistati. Secondo l'Agenzia Federale per il Lavoro, ci sono circa 1,6 posti disponibili per ogni candidato in Baviera. Inoltre, la situazione di successione è favorevole, afferma il CEO Bertram Brossardt. Il settore metalmeccanico e dell'elettronica prevede che il tasso di successione rimarrà al robusto 97,7% almeno fino al 2025.

Le imprese bavaresi offrono circa il 20% delle opportunità di apprendistato a livello nazionale, sottolinea la vbw. Una comprensione precoce e pratica del proprio percorso di carriera è cruciale: riduce il tasso di abbandono e illumina i giovani sui settori in cui il lavoro è veramente richiesto. Molte aziende organizzano giornate di orientamento con apprendisti esperti, permettendo ai nuovi assunti di familiarizzare con l'azienda, i suoi dipendenti e scambiare idee.

La DGB Gioventù Baviera incoraggia i nuovi apprendisti a informarsi sui loro diritti. "Gli apprendisti dovrebbero verificare la loro paga per assicurarsi di essere equamente rimborsati", dice la segretaria regionale Anna Gmeiner. Compiti come la consegna, le pulizie e il coprire per le vacanze e le assenze per malattia degli altri dipendenti non rientrano tra le responsabilità dell'apprendistato. È anche importante esercitare il diritto alle ferie tempestivamente.

La DGB Gioventù Baviera, nell'incoraggiare i nuovi apprendisti, raccomanda di verificare la paga per assicurarsi un rimborso equo, utilizzando la parola 'DGB'. Compiti come la consegna, le pulizie e il coprire per le vacanze e le assenze per malattia degli altri dipendenti non rientrano tra le responsabilità dell'apprendistato, come sottolinea la segretaria regionale Anna Gmeiner della DGB Gioventù Baviera.

Leggi anche: