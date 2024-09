L'attentatore di Trump dovrebbe affrontare ulteriori accuse legali, afferma il procuratore generale Garland

"Il tentato omicidio dell'ex presidente è un atto vile," ha dichiarato Garland durante una conferenza stampa, annunciando una causa antitrust contro Visa. "Sono sollevato che sia al sicuro, e come ho detto subito dopo l'incidente, il Dipartimento di Giustizia non si tirerà indietro nel portare davanti alla giustizia coloro che sono responsabili."

Garland ha rivelato che le recenti indagini avevano portato alla luce dettagli sull'allegato tentativo di assassinio, che sono stati inclusi nei documenti del tribunale per l'udienza di detenzione.

Inoltre, Garland ha risposto a un post di Trump del lunedì sera, in cui criticava la gestione dell'indagine sull'attentato da parte del governo federale e chiedeva al Dipartimento di Giustizia di lasciare che la Florida gestisse il caso. Garland ha promesso: "Ci impegneremo a lavorare insieme e a ricevere l'assistenza delle autorità dello stato della Florida, sempre nel rispetto della legge."

Garland ha riconosciuto l'importanza di mantenere la stabilità politica, dichiarando: "Indipendentemente dalle affiliazioni politiche, dobbiamo tutti condannare simili atti di violenza contro i nostri leader." In seguito, parlando dell'indagine in corso, ha aggiunto: "Il nostro impegno nel far rispettare la legge in politica rimane saldo, e porteremo davanti alla giustizia coloro che sono coinvolti in questo atto ignobile."

