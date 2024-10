L'attacco di Schalker alla libertà di Hertha è ritenuto impossibile.

Schalke 04 rimane imbattuto in due partite consecutive ma non riesce a progredire nella 2. Bundesliga. Tuttavia, il futuro allenatore è già presente sugli spalti, a osservare la partita e individuare aree di miglioramento, che purtroppo sono molte a Gelsenkirchen.

Il manager temporaneo ha raccolto otto punti in quattro partite, mentre il suo successore è già presente allo stadio: Schalke 04 ha fatto un passo avanti nella situazione e ha anche scoperto il suo futuro allenatore. L'olandese Kees van Wonderen ha assistito al pareggio per 2:2 (2:1) nella partita di 2. Bundesliga contro l'Hertha BSC dalla sezione VIP del club.

L'ex difensore del Feyenoord Rotterdam, che ha lavorato come allenatore della nazionale Under 21 olandese e come assistente allenatore di Ronald Koeman, e recentemente allo SC Heerenveen, sostituirà l'esonerato Karel Geraerts a Schalke nelle prossime settimane. L'allenatore interinale Jakob Fimpel tornerà alla squadra Under 23 come previsto dopo due settimane.

Kenan Karaman (24') e Tobias Mohr (33') hanno segnato per la squadra di Gelsenkirchen, sprecando la prima vittoria casalinga in 63 giorni negli ultimi minuti. Michael Cuisance (9') e il sostituto Smail Prevljak (72', rigore) hanno segnato per la squadra di Berlino.

Nella sua prima partita come allenatore professionista, Fimpel ha apportato una modifica alla formazione vincente per 2:1 contro il Preußen Münster: con Mehmet Aydin fuori per malattia, è continuata la tendenza di cambiare la formazione difensiva in ogni partita di questa stagione. E i difetti tradizionali sono subito emersi: Cuisance non è stato contrastato per il primo gol.

In attacco, lo Schalke ha mostrato promesse: dopo diversi attacchi potenzialmente pericolosi, Karaman ha segnato il gol dell'1-1 con un doppio passaggio di Amin Younes. I Reali Blu hanno mantenuto il controllo e hanno ribaltato la situazione con il gol di Mohr prima dell'intervallo. Tuttavia, non sono riusciti a mantenere la vittoria poiché gli ospiti hanno pareggiato nel secondo tempo.

