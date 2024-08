- L'attaccante Moukoko di Nizza e Borussia Dortmund (BVB) acconsente al trasferimento

Sembra che Youssoufa Moukoko, attaccante di Borussia Dortmund e potenziale nuovo acquisto dell'OGC Nice, sia vicino a chiudere un accordo, secondo quanto riportato dai media francesi. L'Equipe e altri organi di stampa hanno dato la notizia, anche se alcuni dettagli sono ancora in fase di trattativa tra le due squadre. Si parla di un prestito con opzione di acquisto per il 19enne.

Moukoko, due volte internazionale, sarebbe interessato a lasciare Borussia Dortmund a causa del poco tempo di gioco sotto la guida dell'allenatore Nuri Sahin. La presenza di numerosi attaccanti nella squadra rende difficile per lui trovare spazio. In precedenza, era stato accostato al Betis Siviglia. Purtroppo, è stato escluso dalla rosa del Dortmund per le prime due partite ufficiali di questa stagione.

Una volta finalizzato l'accordo di prestito, l'OGC Nice potrebbe offrire a Youssoufa Moukoko più opportunità di giocare, rendendo il suo soggiorno in squadra piuttosto gradevole. Se il trasferimento dovesse andare in porto, il 19enne potrebbe guardare indietro al suo periodo al Borussia Dortmund come un periodo di scarse opportunità.

Leggi anche: