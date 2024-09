- L'atmosfera del settore automobilistico sta vivendo una notevole discesa.

Il futuro del settore automotive tedesco, secondo l'Istituto Ifo, sta causando un certo scalpore. L'Istituto Ifo, con sede a Monaco, ha segnalato un significativo calo del clima degli affari nel settore, in calo di 6,2 punti a -24,7 punti ad agosto. Si tratta del quarto calo consecutivo, dopo un breve rimbalzo. L'esperta dell'Ifo Anita Woelfl ha dichiarato: "L'industria automotive è in una spirale discendente".

Le prospettive per i prossimi sei mesi sono particolarmente cupe, con l'indicatore ora a -40,5 punti. La situazione degli affari attuali, pur descritta come leggermente meno sfavorevole rispetto al mese scorso, si attesta ancora a -7,2 punti.

Secondo Woelfl, "Le case automobilistiche tedesche si trovano ad affrontare una diminuzione dei nuovi ordini, in particolare dall'estero". Questo problema sta iniziando a influire anche sui loro piani di personale.

L'Unione Europea potrebbe essere preoccupata per le sfide in corso nel settore automotive tedesco, data la sua significativa influenza sull'economia europea. L'industria automotive tedesca, che lotta con una diminuzione dei nuovi ordini, in particolare dall'estero, potrebbe incontrare difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di produzione dell'UE.

