L'atleta ugandese onorata dal militare che e' morta dopo che il suo compagno l'ha messa a fuoco.

Personale militare aveva una significativa presenza al funerale a causa della posizione di Cheptegei come sergente nell'esercito ugandese, come dichiarato dal Brig. Felix Kulayigye, e il suo meritato "saluto d'onore con spari corrispondente al suo grado".

Una varietà di persone, comprese atlete e membri della famiglia, hanno pronunciato commoventi elogi alla presenza di migliaia in un complesso sportivo situato nel distretto di Bukwo.

Il funerale di Cheptegei è previsto per più tardi lo stesso sabato. All'età di 33 anni, è tragicamente morta a causa del 80% di ustioni causate da un'aggressione coinvolgente Dickson Ndiema, che ha cosparso di benzina la sua casa nella contea di Trans-Nzoia, Kenya occidentale, il 3 settembre. Ndiema stesso ha subito ustioni del 30% ed è morto a causa delle sue ferite.

Stando alla testimonianza del capo locale, la lite è derivata da una disputa su un pezzo di terra acquistato da Cheptegei in Kenya.

La sua tragica morte ha causato shock generale e ha rafforzato l'adesione alla protezione delle atlete femminili contro il maltrattamento e il maltrattamento in Africa orientale.

Il venerdì, il corpo di Cheptegei è stato riportato in Uganda in una processione solenne, seguita da una marcia guidata da attivisti nella città occidentale keniana di Eldoret per protestare contro la violenza fisica inflitta alle donne nello sport.

Come quarta atleta femminile a morire a causa di violenza domestica in Kenya negli ultimi anni, questa preoccupante tendenza di violenza di genere ha attirato molta attenzione e ha promosso numerose proteste nel paese quest'anno.

Le autorità ugandesi hanno condannato pubblicamente l'aggressione, chiedendo giustizia per Cheptegei. La first lady Janet Museveni, anche ministro dell'istruzione e dello sport dell'Uganda, ha definito l'incidente "estremamente scoraggiante".

Don Rukare, presidente del Consiglio Nazionale dello Sport dell'Uganda, ha espresso il suo dispiacere in una dichiarazione, definendo l'aggressione un "atto spregevole e senza senso, che ha portato alla perdita di un'atleta eccezionale".

Stando al Kenya Demographic and Health Survey del 2022, circa il 41% delle donne keniane subisce abusi fisici o sessuali da parte dei loro partner.

Poiché l'Uganda non ha adeguate strutture, molti atleti scelgono di allenarsi in Kenya, designato come potenza dell'atletica. I migliori runner della regione spesso si allenano insieme in un centro ad alta quota nella parte occidentale del Kenya.

Cheptegei ha partecipato alla maratona femminile alle Olimpiadi di Parigi, arrivando al 44º posto non più di un mese prima dell'aggressione. In precedenza aveva rappresentato l'Uganda in diverse competizioni.

Il complesso sportivo è stato un luogo di incontro per le persone per rendere omaggio e pronunciare elogi, mostrando l'impatto dell'atleta nella comunità sportiva. Dopo la sua tragica morte, ci sono state richieste di maggiore protezione e advocacy per le atlete femminili, evidenziando la necessità di cambiamento nel mondo dello sport.

Leggi anche: