L'atleta professionista Tah discute dell'accordo con il Bayern

Resta Tah con Bayer o si sposta a Bayern? Le voci girano intorno al difensore centrale. Ora, Tah rompe il silenzio. Eberl sarebbe insoddisfatto, mentre Alonso è entusiasta di mantenere il suo "giocatore stellare".

C'è stata molta speculazione sul futuro di Tah con Bayer Leverkusen. Ora, il difensore stesso ha deciso di intervenire sulla questione tramite Instagram. Il calciatore di 28 anni ha scritto: "Ci sono state molte voci sul mio futuro recentemente. Alcuni fatti sono stati distorti, ma ne parlerò in dettaglio in seguito".

In precedenza, Tah era stato considerato il candidato ideale per il FC Bayern Munich, ma alla fine ha deciso di rimanere con Leverkusen. Questa decisione ha causato dissidi tra i dirigenti dei due club. "Mentre ho esplorato alcune opzioni di trasferimento, ora è chiaro che completerò un decennio con il Bayer 04", ha precisato Tah. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga con il Bayer 04 nel 2015.

Carro: "Non ho rispetto per Eberl"

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha espresso il suo punto di vista sulla situazione. "Mi sono sentito insultato e rappresentato in modo che non rispecchiava la verità delle nostre trattative", ha dichiarato Eberl dopo aver parlato con il decision maker del Leverkusen, Fernando Carro. "Per essere onesti, non ho rispetto per Max Eberl, proprio none", ha risposto Carro in seguito, scusandosi poi per le sue parole. Il trasferimento di Tah al Bayern non è mai andato a buon fine.

Eberl ha confermato di aver contattato nuovamente il Leverkusen durante gli ultimi giorni della sessione di trasferimenti, chiedendo se il Bayern avesse ancora una possibilità di acquisire Tah nel caso in cui avessero venduto altri giocatori. "Il Leverkusen non ha risposto alla mia richiesta", ha detto Eberl: "Non è un problema, è stato discusso, trattato e provato".

Il coach del Bayer Leverkusen, Alonso, è ottimista dopo la vicenda del trasferimento del suo giocatore stellare, Tah. "È al 100% in forma e pronto a giocare. È stato il nostro miglior giocatore nella partita di coppa contro Jena. Inizierà la partita contro Leipzig", ha spiegato Alonso prima dello scontro con la squadra rivale che ha sconfitto il Leverkusen due volte l'anno scorso per 3-2. Il coach del Leverkusen è fiducioso per la partita. "È il nostro primo

